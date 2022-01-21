Playas contaminadas, Perú declara emergencia por derrame de petróleo

El derrame de petróleo fue provocado por "oleajes anómalos" el sábado pasado en la costa de Perú horas después de la erupción de un volcán submarino en Tonga, a miles de kilómetros en el Océano Pacífico, mientras un buque tanque estaba descargando petróleo por ductos a la refinería "La Pampilla de Ventanilla" de la firma española Repsol, que afectó a 21 playas.

El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) de Perú, dijo en un comunicado que hasta el jueves el área afectada por el derrame de petróleo, de acuerdo a vistas aéreas a través de drones, ha aumentado a 1.7 millones de metros cuadrados de suelo y a 1.2 millones de metros cuadrados en el mar.

El presidente de Perú afirmó que el decreto permitirá al Estado poner en marcha medidas para "mitigar el cambio climático", que esta trayendo desordenes ambientales en todo el planeta.

Afectaciones a playas, flora y fauna

En el litoral de Ventanilla donde se derramaron más de 6,000 barriles depetróleo ha afectado al menos 21 playas de Ventanilla, Santa Rosa y Ancón.

Varios animales como aves y focas se han encontrado varadas en la orilla de islotes, llenas de petróleo, varias de ellas muertas sobre playas.

La primera ministra Mirtha Vásquez, detalló que el OEFA dictaminó que la transnacional española Repsol tendrá que responder ante los daños provocados en la zona y subrayó que la Procuraduría Pública del Minam está encargándose de las labores civiles indemnizatorias.

Por su parte, el titular del Minam, Ramírez, exigió que la refinería de La Pampilla acelere las labores de limpieza y saneamiento de las playas dañadas por el siniestro.

El peor desastre ecológico

El Gobierno de Perú calificó el miércoles el derrame de petróleo como "el peor desastre ecológico" en Lima en los últimos tiempos, porque pone en peligro la flora y fauna en dos áreas naturales.

Respecto con el reporte inicial del derrame de petróleo informado por Repsol, la presidenta del OEFA, Miriam Alegría, explicó que la compañía describió un incidente mucho menor al que fue, con un supuesto derrame de 0.16 barriles de petróleo, y una afectación cercana a los 2.5 metros cuadrados.

