Los usuarios de PlayStation reportaron problemas para ingresar a PlayStation Network (PSN), luego de que la plataforma comenzara a registrar interrupciones en su servicio, de acuerdo con los avisos recopilados por Downdetector.

La caída ocurre en medio de la expectativa y el movimiento generado por el lanzamiento de Grand Theft Auto VI (GTA VI), uno de los videojuegos más esperados por la comunidad gamer.

Y es que, esta coincidencia ha llamado la atención de los jugadores, aunque hasta el momento no existe información que confirme que ambos acontecimientos estén relacionados.

De acuerdo con los reportes disponibles, las dificultades se concentran en el acceso a los servicios de PlayStation Network, lo que ha impedido que algunos usuarios puedan conectarse con normalidad.

BREAKING: PlayStation Network (PSN) down, as per DownDetector pic.twitter.com/OL9bY4fRqm — Insider Paper (@TheInsiderPaper) November 18, 2026

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