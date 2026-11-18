La espera por fin está muy cerca de terminar para millones de seguidores en todo el mundo. Tras trece años desde el lanzamiento de la entrega anterior, la famosa franquicia de videojuegos vuelve con el Grand Theft Auto VI, GTA 6.

El regreso a las calles de la clásica y ficticia Vice City ha provocado locura entre la comunidad de gamers.

Trece años de espera desde el último GTA

La última vez que los fanáticos recibieron un juego completamente nuevo de esta saga fue en septiembre de 2013.

Desde entonces, pasaron más de trece años en los que la comunidad se mantuvo a la expectativa, convirtiendo a esta nueva entrega en uno de los proyectos más esperados y comentados en la industria del entretenimiento.

¡Fiebre total por el mundo gamer!



Tras 13 años de espera, el lanzamiento de Grand Theft Auto 6 (#GTAVI) se ha convertido en un hito histórico de la cultura pop.



Con millones de copias reservadas, jugadores adelantando sus vacaciones y récords históricos de reproducciones, la… pic.twitter.com/G47SmFQ0AB — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) November 18, 2026

Tráiler de GTA 6 superó las 300 millones de vistas

El furor por la llegada de este título quedó demostrado desde la publicación de sus primeros trailers oficiales. El tráiler inicial superó las 300 millones de reproducciones en YouTube, y la revelación de nuevos avances provocó la saturación temporal de plataformas de streaming por la enorme cantidad de usuarios conectados al mismo tiempo.

Millones de reservas anticipadas por el GTA 6

La expectativa por asegurar una copia del juego ha roto esquemas. Millones de jugadores en distintas regiones del planeta han realizado preventas y reservas anticipadas, generando filas virtuales y una demanda masiva que refleja el peso que la franquicia ha construido desde su debut en 1997.

La generación que creció con GTA

Para muchos seguidores, este lanzamiento representa un momento muy significativo a nivel personal. Creadores de contenido y gamers veteranos dijeron que la entrega pasada la jugaban siendo niños o adolescentes apoyados por sus familias, hoy en día son adultos que esperan adquirir el título con sus propios recursos tras una larga década de ausencia en el mercado.

GTA 6 is officially out now pic.twitter.com/HVAHUtQ9Yc — GTA 6 Countdown (@GTA6Newswire) November 18, 2026

El regreso de GTA 6 a la emblemática Vice City

El escenario elegido para esta nueva historia es la ciudad ficticia de Vice City, un mapa muy recordado por los veteranos de la saga pero completamente renovado con tecnología actual.

La combinación de nostalgia y gráficos de última generación mantiene a la comunidad atenta a cada nuevo detalle revelado por los creadores.