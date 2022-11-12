¿Cuál es la población mundial? Los habitantes de la Tierra en 2022

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) indica que la población mundial está creciendo a un ritmo anual más lento desde 1950, los habitantes de la Tierra en 2022 han incrementado por debajo del 1% a comparación del año anterior.

Al paso que la población mundial ha ido incrementando, la ONU indica que en 2030, el número de habitantes en la Tierra podría llegar a 8 mil 500 millones y cerca de 9 mil 700 en 2050, año en que en las personas mayores de 65 años duplicaran el número de niños menores de 5 años.

Ya para 2050, la población mundial alcanzará un pico de 10 mil 400 millones de personas durante la década de 2080 y permanecerá en ese nivel hasta el año 2100.

¿Cuál es el número de personas total en el mundo?

Una proyección del World Population Prospects 2022, publicado por la ONU, indica que la población mundial alcanzará los 8 mil millones de habitantes el próximo 15 de noviembre .

Los datos también indican que durante 2002, ha habido más de 115 mil 867 nacimientos, a comparación del número de muertes que han alcanzado más de 58 millones.

Además, la esperanza de vida al nacer alcanzó 72,8 años en 2019, una mejora de casi 9 años desde 1990 y se proyecta que se mantenga en 77,2 años en 2050.

Los países más poblados de 2022

En tanto, la mayor parte de la población mundial se encuentra en China, seguido de India, Estados Unidos, Indonesia y Pakistán. Los 10 países más poblados de la Tierra, son:

China India Estados Unidos Indonesia Paquistán Nigeria Brasil Bangladesh Rusia

10. México

Segudidos por Japón en el número 11, Etiopía, Filipinas, Egipto, Vietnam, RD Congo, Irán, Turquía, Alemania y Tailandia.

Los países del África subsahariana contribuirán con más de la mitad del crecimiento de la población mundial. |Pexels

Sin embargo, se espera que los países del África subsahariana contribuirán con más de la mitad del crecimiento de la población mundial previsto hasta 2050, concentrado la mayor parte de la población en Egipto, Etiopía, India, Filipinas, Nigeria, Pakistán, República Democrática del Congo y República Unida de Tanzanía.

Lo anterior debido a que la fecundidad ha disminuido notablemente en las últimas décadas en muchos países, pues dos tercios de la población mundial vive en un país o área donde la fecundidad a lo largo de la vida es inferior a 1 o 2 nacimientos por mujer.

La ONU proyecta que la población de 61 países o áreas disminuirá en un 1% o más entre 2022 y 2050, debido a sus niveles persistentemente bajos de fecundidad y, en algunos casos, a sus altas tasas de emigración.