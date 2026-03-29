VIDEO: Policía golpea y somete con pistola eléctrica a jugador de beisbol en EU

Un partido escolar de beisbol en Carolina del Sur, Estados Unidos, terminó convertido en una escena de confrontación que hoy provoca indignación y cuestionamientos sobre el uso de la fuerza en entornos educativos.

Un video que circula en redes sociales muestra a un agente de recursos escolares sometiendo a un estudiante y golpeándolo en la cabeza con un Taser, en medio de los gritos desesperados de padres y asistentes.

Las imágenes, captadas durante el encuentro en la Academia Pee Dee, exhiben un momento de alta tensión. El oficial sujeta al adolescente con lo que parece ser una llave de estrangulamiento, mientras con la otra mano empuña el dispositivo eléctrico. A su alrededor, una multitud de padres visiblemente alterados exige explicaciones y pide que cese la agresión.

VIDEO: Policía intenta electrocutar a jugador de beisbol

En el video, el agente mantiene el control físico del joven mientras apunta el Taser hacia quienes se aproximan. Instantes después, lo golpea en el costado de la cabeza con el arma, provocando una reacción inmediata de dolor en el estudiante, quien se lleva la mano al área afectada.

“¿Qué te pasa?”, se escucha gritar a varios testigos, mientras otros lanzan advertencias al oficial sobre las posibles consecuencias de sus actos. La escena escala rápidamente en tensión, con voces que aseguran que el agente podría perder su empleo o incluso su pensión.

A pesar del caos, algunos adultos intentan intervenir para calmar la situación. Se escucha a miembros del público pedirle al estudiante que se arrodille para evitar que el conflicto empeore. El oficial, aún alterado, pregunta por “el otro tipo”, lo que sugiere que el incidente podría haber involucrado a más de una persona, aunque hasta ahora no se han confirmado los detalles que detonaron el enfrentamiento.

🚨🚨BREAKING: School cop slams a stun gun into a teen baseball player’s head right in the middle of a game.



This was at Pee Dee Academy in Marion County, multiple cell phone videos show the SRO attacking the visiting student from the opposing team — and SLED is investigating… pic.twitter.com/GmBAjIvKXw — i Report Racism & Child Crimes (@SeeRacists) March 29, 2026

Abren investigación por caso de estudiante besibolista

Tras la difusión del video, la Oficina del Sheriff del Condado de Marion confirmó que el caso fue turnado a la División de Aplicación de la Ley de Carolina del Sur para una investigación formal. Como medida inicial, el agente implicado fue reasignado de sus funciones mientras se esclarecen los hechos.