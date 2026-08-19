Policía violento y besucón; investigan a oficial por agredir a su compañera en Aguascalientes (VIDEO)

Un video que circula en redes sociales puso bajo la lupa a dos presuntos integrantes de la Policía Municipal de Aguascalientes, luego de que fueran grabados durante un altercado en plena vía pública.

En las imágenes se observa a un oficial sometiendo a una mujer, quien también pertenecería a la corporación. El momento incluye jalones de cabello, mordidas, un golpe y tocamientos, antes de que ambos terminen dándose un beso.

¿Qué se observa en el video de los policías?

La grabación fue realizada por un testigo y muestra a los dos involucrados forcejeando frente a personas que se encontraban en el lugar.

El hombre aparentemente somete a la mujer durante varios segundos. La escena incluye diferentes agresiones físicas y tocamientos en zonas íntimas. Después de varios jalones y empujones, el policía besó a su compañera.

El video rápidamente comenzó a circular en redes sociales y provocó cuestionamientos, especialmente porque los involucrados serían integrantes de una corporación encargada de la seguridad pública.

¿Los policías de Aguascalientes son pareja?

La Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Aguascalientes confirmó que los dos involucrados mantienen una relación sentimental.

Sin embargo, la dependencia dejó claro que el hecho de ser pareja no justifica ningún acto de violencia.

Por ello, el caso fue turnado a la Dirección de Asuntos Internos, instancia que deberá revisar lo ocurrido y determinar si existe alguna responsabilidad administrativa o disciplinaria.

¿Qué sanción podrían recibir los policías?

Será Asuntos Internos quien determine las posibles responsabilidades y las sanciones correspondientes, una vez que concluya la investigación.

Además de las consecuencias administrativas que pudieran derivarse, las autoridades deberán establecer si los hechos podrían constituir algún delito, de acuerdo con las circunstancias y las pruebas disponibles.

El caso muestra la violencia que se puede sufrir dentro de las corporaciones de seguridad, incluso cuando los involucrados mantienen una relación personal.