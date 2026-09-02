Policía en su día de descanso detiene a ladrones que robaron camioneta en Ciudad Juárez

Un oficial de la policía municipal de Ciudad Juárez, Chihuahua, que estaba fuera de turno, logró detener a siete sujetos que habían robado una camioneta y escapaban a bordo de dos vehículos.

¿Cómo actuó el policía municipal fuera de servicio en Ciudad Juárez?

El agente escuchó en la frecuencia policial sobre el robo y notó que estaba a unas cuadras de la escena del crimen.

Entonces el oficial municipal decidió atravesar su auto en la calle, bajó de su vehículo y, armado con su pistola, esperó a los sospechosos, que habían robado una camioneta a mano armada a una mujer.

Vecina captó el enfrentamiento armado durante la detención en Ciudad Juárez

Una vecina que pasaba con su hija para llevarla a la escuela captó el instante cuando el policía enfrentó a los delincuentes a balazos.

Después de unos instantes, otras unidades de la policía municipal arribaron a la zona para detener a los ladrones.

