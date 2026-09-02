Policía en su día de descanso detiene a ladrones que robaron camioneta en Ciudad Juárez
Un policía municipal fuera de servicio detuvo a siete presuntos delincuentes tras el robo armado de una camioneta en Ciudad Juárez. Conoce los detalles.
Un oficial de la policía municipal de Ciudad Juárez, Chihuahua, que estaba fuera de turno, logró detener a siete sujetos que habían robado una camioneta y escapaban a bordo de dos vehículos.
¿Cómo actuó el policía municipal fuera de servicio en Ciudad Juárez?
El agente escuchó en la frecuencia policial sobre el robo y notó que estaba a unas cuadras de la escena del crimen.
Entonces el oficial municipal decidió atravesar su auto en la calle, bajó de su vehículo y, armado con su pistola, esperó a los sospechosos, que habían robado una camioneta a mano armada a una mujer.
Vecina captó el enfrentamiento armado durante la detención en Ciudad Juárez
Una vecina que pasaba con su hija para llevarla a la escuela captó el instante cuando el policía enfrentó a los delincuentes a balazos.
Después de unos instantes, otras unidades de la policía municipal arribaron a la zona para detener a los ladrones.