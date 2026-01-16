VIDEO | Policía abate a hombre armado con cuchillo en centro comercial de Hong Kong

Un violento incidente, que fue captado en video, sacudió durante la pasada noche a Hong Kong, luego de que un hombre armado con un cuchillo de 30 centímetros tomara como rehén a una mujer en un centro comercial del distrito de Tuen Mun. La situación terminó cuando agentes de la policía le dispararon fatalmente para salvar la vida de la víctima, confirmaron autoridades locales.

Las imágenes, que se hicieron virales en redes sociales, muestran al sospechoso amenazando a una mujer que aparentemente no conocía, mientras que varios policías lo encañonan en un intento desesperado por controlar la situación.

[Warning: distressing footage]



BREAKING: Police fired live rounds to subdue a knife-wielding man at Tuen Mun Town Plaza on Thursday evening, according to local media.



The man was sent to hospital in an unconscious state, police told HKFP. In full: https://t.co/DCCXWexVft pic.twitter.com/LVfFGRrhXL — Hong Kong Free Press HKFP (@hkfp) January 15, 2026

¿Qué pasó en el centro comercial de Tuen Mun en Hong Kong?

De acuerdo con la Policía de Hong Kong , este incidente sucedió poco después de las 19:00 (hora local), frente a la plaza de Tuen Mun. El sospechoso, un hombre de 34 años, ingresó previamente a la cocina de un restaurante dentro de la tienda Don Don Donki, donde tomó un cuchillo antes de retener a la mujer transeúnte.

Videos grabados por testigos muestran las escenas de pánico, con personas huyendo del centro comercial mientras el agresor mantenía a la mujer bajo amenaza con el cuchillo.

¿Por qué la policía utilizó armas de fuego?

El superintendente del Cuartel General de Crimen de Nuevos Territorios Norte, explicó que los agentes emitieron advertencias verbales, además de que utilizaron gas pimienta, pero el sospechoso no cambió de actitud. Cuando apuntó el cuchillo directamente en contra de la mujer, dos oficiales de la Unidad de Emergencias abrieron fuego.

El hombre recibió impactos en el hombro derecho y el pecho, y fue trasladado al Hospital Tuen Mun, donde más tarde fue declarado muerto.

Hong Kong police shot and killed a man armed with a knife at a shopping mall in Tuen Mun on January 15, around 7pm. Suspect was shot twice and succumbed to his injuries at the hospital. https://t.co/BnfvDB9QQn — Asian Dawn (@AsianDawn4) January 15, 2026

¿Estaba el sospechoso bajo el efecto de drogas?

La policía señaló que en la bandolera del agresor se encontraron drogas sospechosas de ser peligrosas, además de una porra extensible. Cabe decir que el agresor tenía antecedentes penales relacionados con drogas y las cámaras de seguridad indican que actuó solo.

“No descartamos que estuviera bajo la influencia de drogas”, señaló la funcionaria durante una conferencia de prensa.

“No había otra opción”, afirma la policía de Hong Kong

El comandante adjunto del distrito de Tuen Mun, Wilfred Wong, defendió la actuación policial al afirmar que el uso del arma de fuego salvó la vida de una mujer inocente. Subrayó que disparar es una decisión extrema, pero justificada bajo los protocolos cuando existe una amenaza letal inmediata.

La mujer rehén sufrió abrasiones leves y fue dada de alta después de recibir la atención médica necesaria; ¿debe abrirse el debate sobre el uso de la fuerza letal en espacios públicos cuando está en riesgo la vida de civiles?

