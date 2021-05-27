Policía mata 4 ladrones en el mismo lugar, con 22 años de diferencia

Un policía mató a cuatro ladrones en el mismo lugar de Argentina, pero lo hizo con 22 años de diferencia. En ambos casos fue víctima de un intento de asalto.

El policía mató a los ladrones luego de reaccionar a un ataque a tiros en su contra en la ciudad de Wilde, en la provincia de Avellaneda, en Buenos Aires, Argentina.

El primer caso ocurrió la tarde del 24 de julio de 1999, cuando el policía, identificado como Néstor Omar Garrido, de 27 años, protagonizó un enfrentamiento contra los ladrones que iban a bordo de una motocicleta.

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Tras el ataque mató a los dos ladrones que intentaron quitarle su motocicleta. A uno le disparó en la cara y el pecho, mientras que al otro en la axila. El uniformado de la Policía Federal de Argentina terminó con una lesión en la rodilla y la mano.

22 años después, el policía mató a otros dos ladrones

22 años después, el domingo 23 de mayo, en el mismo cruce de Boulevard de Los Italianos y Coronel La Fuente, en la ciudad argentina, el policía, ahora de 49 años y con el grado de subcomisario, de nueva cuenta fue víctima de un intento de asalto. Después de defenderse, mató a los dos ladrones, de 17 y 18 años.

El ahora subcomandante, que está detenido por los hechos, relató a las autoridades que los dos ladrones iban armados a bordo de una motocicleta, y le pidieron que se quedara quieto o si no iban a dispararle. Añadió que temió por su vida y por no poder ver de nuevo a su familia, por lo que optó por disparar contra los asaltantes.

De acuerdo con medios locales, el policía es acusado por doble homicidio agravado por el uso de arma de fuego. Además explicaron que en el ataque de este fin de semana, no utilizó su arma reglamentaria ni participó de un enfrentamiento.

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