¡Esa es mi hija!: Policía de EU confunden cenizas de niña con droga

Un policía de Estados Unidos (EU) confundió con droga las cenizas de una niña, la hija de una persona que momentos antes había detenido y acusado por posesión de narcóticos.

El video de los hechos fue compartido por diferentes medios de comunicación local y la grabación fue obtenida por la cámara corporal de la ciudad de Springfield, en Illinois, EU.

El detenido fue identificado como Dartavius Barnes, quien portaba un utensilio con las cenizas de su hija de dos años y aseguró que demandará al Departamento de Policía, así como al estado de Illinois por daños y perjuicios.

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El dueño de las cenizas que fueron confundidas con droga aparece esposado en la parte trasera de una patrulla, mientras los policías le realizan una inspección.

De acuerdo con la policía de Illinois, EU, el detenido llevaba cerca de 80 gramos de marihuana en su vehículo. Además, supuestamente realizaron una prueba de campo para detección de narcóticos, las cual arrojó que eran “metanfetamina y éxtasis”.

Cuando el uniformado le indicó sobre la presencia de droga en su vehículo, el sujeto se mostró sorprendido y pidió que le mostraran el hallazgo, por lo que le enseñaron un pequeño contenedor metálico.

“¡No, esa es mi hija! (...) ¿Qué están haciendo, hermano? ¡Esa es mi hija!”, dijo Dartavius Barnes, mientras intentaba recuperar el contenedor y suplicó al policía para que se lo devolviera.

Policía libera al acusado por posesión de droga

El policía de EU liberó al sujeto que momentos antes fue acusado por posesión de droga. Sin embargo, le pidió que compareciera ante el tribunal por posesión ilegal de cannabis.

El implicado reclamó que el policía le provocó "lesiones de angustia emocional severa", por lo que presentó una demanda federal por haber registrado su vehículo sin una orden judicial ni una causa probable.

Asimismo por tomar ilegalmente la urna sellada, abrirla sin su consentimiento y derramar algunas cenizas mientras realizaban pruebas de detección de drogas, esto de acuerdo con un reporte de The Washington Post.

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