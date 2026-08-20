¿Qué culpa tiene el jueves de no ser viernes? Renuncia policía de Oaxaca tras ser exhibida en redes sociales tomando cerveza

Renuncia Policía Estatal de Oaxaca que fue exhibida en redes sociales tomando cerveza con el uniforme puesto. La oficial quedó bajo investigación y, posteriormente, presentó su renuncia.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó que inició una investigación luego de que se difundieran imágenes en las que aparece la uniformada ingiriendo una bebida alcohólica mientras portaba su uniforme.

¿Por qué investigaron a la policía de Oaxaca?

El video llegó a redes sociales y rápidamente puso el caso bajo la lupa. Ante ello, la Policía Estatal informó que el hecho fue turnado a la Dirección General de Asuntos Internos, encargada de revisar posibles conductas contrarias a la disciplina de la corporación.

La dependencia señaló que sería la investigación la que determinaría si existía alguna responsabilidad y, en su caso, qué medidas correspondían conforme a la normativa vigente.

#Oaxaca SSPC abre investigación por posible indisciplina de policía estatal



La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) abrió una investigación interna luego de que circulara en redes sociales material en el que estaría involucrado un elemento de la Policía Estatal… pic.twitter.com/puSiX9JxqJ — RIOaxaca (@rioaxaca) August 20, 2026

¿Qué pasó con la policía que apareció tomando cerveza?

El desenlace llegó poco después: la elemento presentó formalmente su renuncia a la Policía Estatal de Oaxaca.

En el documento fechado este 20 de agosto, la integrante de la corporación solicitó que su baja tuviera efectos a partir del 19 de agosto de 2026 y manifestó que no tenía asuntos pendientes con la institución.

La renuncia ocurrió mientras la investigación por el posible acto de indisciplina ya había sido anunciada.

¿Qué dijo la Policía Estatal de Oaxaca sobre el caso?

La corporación aseguró que mantiene una política de cero tolerancia frente a conductas que vulneren la disciplina y los principios del servicio policial.

También señaló que continuará reforzando sus mecanismos de supervisión y control interno, además de garantizar que las actuaciones de sus elementos se apeguen a la legalidad y al respeto a la ciudadanía.

Por ahora, la dependencia no detalló si existirá alguna otra consecuencia administrativa derivada del caso.