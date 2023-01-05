VIDEO: Policía salva pasajera arrastrada por un tren en la India

Un oficial de la policía ferroviaria de la India, le salvó la vida a una pasajera después de que esta se cayera mientras bajaba de un tren en movimiento en la ciudad de Purnia, India. El incidente ocurrió durante la jornada del domingo 1 de enero, pero recién se revelaron las imágenes.

Las imágenes publicadas por el Ministerio de Ferrocarriles de la India y que de inmediato se hicieron virales en las redes sociales, muestran a un pasajero mientras cae y es arrastrada por el tren en movimiento. Sus piernas quedaron colgando entre el tren y las vías. El oficial de la policía ferroviaria de la India, corre para sacarla del peligro.

Policía salva a mujer que pudo morir aplastada por un tren en la India

El incidente ocurrió en la estación del tren de Purnia, luego que la mujer estuvo a punto de ser aplastada por el tren, luego de no lograr subirse al vagón en movimiento

Imágenes captadas por las cámaras de seguridad de la estación del tren de la India, muestran el momento en que la mujer queda enganchada mientras el tren avanzaba arrastrándola por prácticamente toda la estación.

La oportuna reacción del oficial de la RPF (Fuerza de Protección Ferroviaria) de la India, evitó la tragedia luego de que pudo salvar a la mujer. En un inicio, las piernas de la mujer habían quedado entre el borde final de la estación y la estructura del convoy, pero la pasajera pudo reorientarlas para que estas quedaran tendidas sobre el suelo mientras el tren la arrastraba.

Policía ferroviario salva mujer gracias a su oportuna reacción

El policía se apresuró y corrió desde un extremo de la estación, de hecho hasta rebasó a otros pasajeros hasta que logró salvar a la mujer. Su rápida acción ha llamado la atención en redes sociales, algunos de los usuarios hasta han pedido un ascenso para el uniformado luego de su heroica actuación.

En un comunicado que acompañó al video, El Ministerio de Ferrocarriles de la India ha advertido a los pasajeros para que no suban o bajen de trenes en movimiento.