VIDEO| Salvó a una mujer de un asalto en Iztapalapa y ahora podría ir a la cárcel; quedan meses para probar su inocencia

Atado de manos. Pedro Buendía es un policía de la Ciudad de México que salvó a una mujer, trabajadora de una tienda de conveniencia, de un asalto en Iztapalapa disparando contra el delincuente. Hoy, a pesar de su acto heroico, el oficial se enfrenta al sistema legal y podría terminar en la cárcel.

El oficial tiene hasta el mes de octubre como tiempo límite para presentar las pruebas.

De héroe a acusado: Los hechos en Iztapalapa que dejaron al oficial sin sueldo y al borde de la cárcel

Los hechos ocurrieron el 2 de febrero del 2025, cuando cuatro asaltantes llegaron a un negocio, ubicado en Iztapalapa. Sin pensarlo, el uniformado disparó después de que los delincuentes rompieran el cristal del lugar.

Pedro asegura que solo quería neutralizarlos; sin embargo, la Fiscalía lo acusa por exceso de fuerza. Por ello, los abogados del oficial quieren presentar varios estudios científicos para demostrar su inocencia.

El elemento no cuenta con el dinero suficiente para pagarlo, pues fue suspendido de su cargo y no recibe sueldo.