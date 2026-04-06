¡Tensión en Cholula! Policía responde con arma a reclamo por desperdicio de agua en Sábado de Gloria

Una escena que comenzó como un llamado de atención por el uso del agua terminó encendiendo la conversación en redes sociales. En calles de San Pedro Cholula, un elemento de seguridad municipal quedó en el centro de la polémica tras ser grabado mientras mostraba su arma de cargo durante un altercado con vecinos.

Video exhibe reacción de policía durante recorrido en Cholula

El hecho ocurrió en la junta auxiliar de San Diego Cuachayotla, donde, según versiones de testigos, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana realizaban recorridos para exhortar a la población a evitar el desperdicio de agua, una práctica común durante el Sábado de Gloria.

Sin embargo, la situación escaló cuando un grupo de ciudadanos se acercó a una patrulla, identificada como la unidad P-047, para cuestionar la intervención. En el video, que rápidamente comenzó a circular en redes sociales, se observa al oficial descender el vidrio del vehículo y mostrar su arma, un gesto que fue interpretado por los presentes como intimidatorio.

Aunque no se reportaron agresiones físicas ni detenciones, el momento generó incomodidad y reclamos por parte de quienes se encontraban en el lugar, quienes continuaron grabando mientras el elemento realizaba señalamientos antes de retirarse.

🚨 ¿Abuso de autoridad en Cholula?



Por unas “mojadas” de Sábado de Gloria, un #policía habría sacado su arma para intimidar a ciudadanos en San Diego #Cuachayotla. ¿En serio así se resuelven los conflictos?#Cholula #AbusoDeAutoridad pic.twitter.com/O06MKA4mSU — Jimena Mora * (@JimePmora) April 5, 2026

Gobierno de San Pedro Cholula investiga a elemento por conducta indebida

Tras la difusión del material, el gobierno municipal de San Pedro Cholula emitió un comunicado en el que confirmó la apertura de una investigación interna. La autoridad señaló que se detectaron posibles conductas contrarias a la disciplina policial, por lo que se analizará a detalle la actuación del uniformado.

El objetivo, indicaron, es esclarecer lo ocurrido y determinar si hubo un uso indebido del arma o una reacción desproporcionada frente a una situación que, en principio, no representaba un riesgo mayor.

De acuerdo con la información oficial, el operativo no fue exclusivo de San Diego Cuachayotla. También en San Matías Cocoyotla se registraron acciones similares, donde distintas unidades realizaron exhortos a la ciudadanía para evitar el desperdicio del agua potable durante las celebraciones.