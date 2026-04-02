¡Lista completa! Las 15 tipos de visa americana que incluirán revisión de redes sociales desde abril
Estados Unidos ampliará la revisión de redes sociales para 15 tipos de visa desde abril de 2026. Conoce la lista completa y cómo esta medida podría afectar tu trámite.
La política migratoria de Estados Unidos suma un nuevo filtro que ya está generando preocupación: la revisión de redes sociales será obligatoria para más tipos de visa americana a partir de este abril.
La Embajada de México en Estados Unidos advirtió que el Departamento de Estado de Estados Unidos amplió desde el pasado lunes la inspección de la presencia digital de quienes buscan ingresar al país bajo esquemas de no inmigrante.
Redes sociales públicas: el nuevo requisito clave para la visa americana
De acuerdo con el aviso oficial, los solicitantes deberán mantener sus cuentas abiertas durante todo el proceso. Tener perfiles privados podría complicar o retrasar la aprobación.
El mensaje es claro: lo que publiques en plataformas digitales ahora forma parte de tu evaluación migratoria. Esta medida refuerza el enfoque de seguridad del gobierno estadounidense, que considera que cada visa otorgada implica una decisión estratégica.
Autoridades estadounidenses han reiterado que una visa no es un derecho, sino un privilegio que puede ser retirado en cualquier momento si existen señales de riesgo.
¿Vas a tramitar tu visa americana?— Azteca Noticias (@AztecaNoticias) March 24, 2026
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Estas son las visas que incluirán revisión de redes sociales
Además de las ya conocidas categorías como H-1B, F, M y J, la nueva política también aplicará a las siguientes visas:
- A-3
- C-3
- G-5
- H-3
- H-4
- K-1
- K-2 y K-3
- Q
- R-1 y R-2
- S
- T
- U
Este endurecimiento impacta directamente procesos como reunificación familiar, intercambio académico y oportunidades laborales temporales.
📢 Aviso para solicitantes de visas a Estados Unidos— Embajada de EE.UU. en México (@USEmbassyMEX) April 1, 2026
A partir del 30 de marzo de 2026, el Departamento de Estado ampliará la revisión de redes sociales y presencia en línea para más categorías de visas de no inmigrante.
Además de H‑1B (y sus dependientes) y las visas F, M y… pic.twitter.com/NMyUb5Uigy
Revisión de redes sociales para visa americana se advirtió en 2025
La medida se enmarca en un contexto de creciente vigilancia tras el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, con políticas más estrictas hacia México y otros países.
Desde 2025, las autoridades ya habían advertido que las visas pueden ser canceladas por diversas razones, como exceder el tiempo permitido de estancia, participar en actividades ilícitas o representar un riesgo para la seguridad nacional.
En los últimos meses, incluso se han reportado cancelaciones y revisiones a perfiles de alto nivel, incluidos políticos, empresarios y figuras públicas, lo que ha intensificado el debate sobre la transparencia en estos procesos.