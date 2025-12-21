Policía de California paga 160 mil dólares a familia de hombre que sostenía machete en tren

El Departamento de Policía de Sacramento, California, en Estados Unidos, fue sancionado a pagar una millonaria indemnización después de disparar a un hombre que portaba un cuchillo en el interior de un tren ligero.

El incidente sucedió el 15 de agosto de 2023, cuando diversos pasajeros reportaron al número de emergencias que un sujeto merodeaba por un tren de la Línea Azul en la estación Sacramento City College, mientras blandía un largo machete.

Los pasajeros huyeron despavoridos, dejando solo a Dante Dwaine Day, el agresor, sentado, vestido con una camisa roja y aferrado al arma blanca.

De las balas de frijol a la munición real: el video que muestra el fatal desenlace

Policías que respondieron al llamado hallaron a Day solo en el tren. Las grabaciones de las cámaras corporales capturaron el tenso enfrentamiento: los oficiales ordenaron repetidamente a Day que no tomara el arma.

“Tengo miedo de todos ustedes”, dijo Day en el video publicado por el departamento de policía. “Por favor, señor. Por favor, sé que todos ustedes deben hacer su trabajo, pero tengo miedo de usted justo ahora”, dice el agresor. Los agentes intentaron desescalar la situación, pero Day no soltó el cuchillo.

Sacramento, CA🚨



Dante Dwaine Day aka “Triple D”



•Dante terrorized other train passengers w/ a giant 🔪

•Officers attempted de-escalation & less lethal force options.

•Dante charged at officers w/ the 🔪

•Officers utilized deadly force💥



💰The city just paid his family… pic.twitter.com/ZtCNzXau5C — police.law.news (@policelawnews) December 20, 2025

La policía optó por un enfoque menos letal y disparó a Dante con una escopeta de balas de frijol. Sin embargo, esta táctica solo exacerbó la reacción: el video muestra al hombre lanzándose hacia los oficiales con el cuchillo en mano. Un policía abrió fuego con munición letal, acabando con la vida de Day.

Crisis de salud mental y fuerza letal: la demanda de la familia de Dante Dwaine Day

El abogado John Burris presentó la demanda en nombre del padre de Day, argumentando que el hombre sufría una crisis de salud mental y que los oficiales fracasaron al intentar manejarla adecuadamente.

“La conducta del señor Day hacia los oficiales significaba que no estaba consciente. Ninguno de los oficiales llamó a un equipo de intervención en crisis”, destaca la demanda. El abogado alega que los policías no hicieron algún intento para desescalar la situación de una manera apropiada para responder al estado de angustia del hombre.

Aunque el defensor admitió que Day subió al tren con un cuchillo, asegura que no amenazó ni dañó a pasajero alguno antes de la llegada de la policía. Dante padecía esquizofrenia diagnosticada, según reveló la investigación posterior.

Absolución penal vs. acuerdo civil: por qué la ciudad pagó a pesar de la exoneración de los policías

La Oficina del Fiscal del Condado de Sacramento exoneró a los oficiales de cargos criminales en diciembre de 2024, ya que ambos agentes temían por su seguridad y la de otros agentes. “Bajo estas circunstancias, las decisiones de usar fuerza letal fueron justificadas”, mencionó la fiscalía en una carta.

A pesar de esta absolución legal, la ciudad optó por cerrar el caso con un acuerdo de 160 mil dólares, que pagará al padre de Dante Dwaine Day.

