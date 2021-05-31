Policía revela video de autores de tiroteo que dejó 2 muertos en Miami

El departamento de policía del condado de Miami-Dade, Estados Unidos, publicó un video de los presuntos responsables del tiroteo que dejó un saldo de dos muertos y 21 lesionados, la noche del sábado a la salida de un concierto.

El video tiene una duración de menos de 30 segundos y fue captado por una cámara de seguridad. En el clip se observa que una camioneta blanca ingresa a lo que aparentemente es la entrada de un estacionamiento. El vehículo se detiene y de inmediato descienden tres hombres, todos encapuchados y portando armas de largo alcance.

*RELEASE OF VIDEO SURVEILLANCE* We are releasing video footage of the vehicle/subjects involved in the shooting that occurred in Northwest Miami-Dade on 5/30/21 that left two deceased and 21 others injured. Anyone with information is URGED to contact @CrimeStopper305 immediately. pic.twitter.com/X2jlxYFrEL — Miami-Dade Police (@MiamiDadePD) May 31, 2021

En el reloj del video, se observa que los delincuentes descienden de la camioneta a las 10:05:30 de la noche, y para las 10:05:38, sólo ocho segundos después, los tiradores abordan el vehículo para escapar.

"Compartimos este video del vehículo y los sospechosos involucrados en el tiroteo que ocurrió en Northwest Miami-Dade el pasado 29 de mayo que dejó dos muertos y 21 personas heridas", señala la publicación de las autoridades.

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¿Cómo ocurrió el tiroteo en Miami?

De acuerdo con reportes de autoridades y testigos, todo ocurrió el sábado en la noche, cuando el vehículo, identificado como un Nissan Pathfinder, se detuvo frente a la salida de la sala de conciertos en Hialeah, al norte de Miami, Florida.

Los atacantes bajaron de la camioneta y abrieron fuego indiscriminadamente, dejando un saldo de dos muertos y 21 personas lesionadas, de ellas, sólo una fue reportada en estado crítico y evoluciona favorablemente.

Este tiroteo es solo uno de los tantos que se han registrado en las últimas semanas en Estados Unidos.

Apenas recientemente se registró un tiroteo en las instalaciones de FedEx en Indianápolis, además de otro en un edificio comercial de California, uno más en una tienda de Colorado y varios en distintos balnearios de Atlanta.

De acuerdo con datos de la organización Gun Violence Archive, se han registrado al menos 200 tiroteos masivos en los primeros 132 días del año.

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