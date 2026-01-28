Cunduacán se queda sin policías: denuncian incumplimiento de aumento salarial en Tabasco

Este miércoles 28 de enero, los policías municipales de Cunduacán, Tabasco, se declararon en paro como protesta ante el incumplimiento de compromisos laborales que, aseguran, el mismo Ayuntamiento se comprometió desde el pasado 15 de enero.

Entre sus demandas piden el aumento salarial, así como pólizas de seguro de vida, prestaciones que consideran indispensables para el labor que realizan.

¿Por qué se fueron a paro los policías de Cunduacán?

Los elementos de seguridad aseguran que, actualmente muchos agentes perciben un salario mensual de aproximadamente 4 mil 500 pesos, cifra que consideran insuficiente ante los riesgos que implica su trabajo diario.

Con el ajuste salarial prometido, su ingreso alcanzaría los 5 mil pesos mensuales, un incremento que, aunque modesto, representaría un alivio.

Sin embargo, los policías señalan que esto no se ha hecho efectivo, y que tampoco han recibido respuesta clara sobre otras prestaciones pendientes, como el seguro de vida y un bono económico.

Represión en Cunduacán: policías denuncian falta de diálogo

Ante la falta de avances, los elementos optaron por declararse “de brazos caídos”, con el fin de visibilizar la problemática. Al respecto, una comitiva de policías intentó entablar diálogo con las autoridades municipales de Cunduacán , pero, según denunciaron, no fueron recibidos ni atendidos.

Esta falta de comunicación generó mayor tensión y desconfianza entre los agentes, quienes consideran que sus demandas han sido minimizadas o ignoradas, a pesar de tratarse de compromisos previamente establecidos. Pero lo peor, apenas empezaba.

Tras la manifestación, los elementos fueron desarmados, por lo que temen represalias administrativas o laborales por haber alzado la voz.

Debido a ello, los agentes decidieron no dar declaraciones directas a los medios de comunicación, para evitar posibles consecuencias, como sanciones, despidos o cambios arbitrarios dentro de la corporación.

Ayuntamiento de Cunduacán promete mejoras laborales

Por su parte, el Ayuntamiento de Cunduacán aseguró que se busca establecer un diálogo abierto con los elementos de la policía municipal.

Las autoridades informaron que el bono de riesgo, el cual no había sido actualizado desde hace ocho años, será revisado como parte de un proceso integral de mejora de las prestaciones del cuerpo policiaco.

Pero en lo que las palabras se convierten en hechos, los policías municipales de Cunduacán continúan esperando que el gobierno municipal atienda sus demandas y cumpla los compromisos adquiridos

Policías en Tabasco en la mira

Este conflicto ocurre en un contexto complejo para las fuerzas de seguridad en Tabasco. Apenas hace una semana, el Gobierno del estado otorgó ascensos a 284 policías preventivos y de tránsito.

Medida que muy pocos celebraron, especialmente ante denuncias recientes contra elementos de corporaciones estatales por presuntos abusos y extorsiones.

Denuncias que hasta el día de hoy siguen sin ser atendidas, y los uniformados señalados continúen en funciones.