Subastan polvo lunar recolectado por Neil Armstrong en Apolo 11

Una casa de subastas pondrá a la venta un raro polvo lunar recolectado por Neil Armstrong durante la misión Apolo 11, la primera que llegó a la Luna.

La casa de subastas Bonham dijo que esperan que el polvo lunar alcance una cifra entre los 800 mil y los 1.2 millones de dólares.

El extraño polvo lunar recogido por Neil Armstrong es la única muestra conocida que queda del viaje de Apolo 11 y que se puede vender de manera legal, por lo que la casa subastadora aseguró que no tienen forma de calcular su valor.

Por lo que un especialistas explicó para la cadena CNN que para calcular el rango de precios se analizaron cómo se vendieron otras muestras de polvo lunar, así como la importancia histórica de la misión Apolo 11.

We are so proud to be selling Neil Armstrong's #moondust at auction in New York on 13 April.



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La subasta del polvo lunar se realizará a mediados de este mes de abril.

El polvo lunar tuvo un largo camino en la Tierra

Después de que Neil Armstrong trajo a la tierra el polvo lunar, una serie de conflictos comenzaron, pues la NASA perdió la bolsa luego de presentarla a un museo que después se negó a devolverla.

Después el polvo lunar fue incautado cuando el dueño del museo fue condenado por robo y fraude. Luego el servicio de Marshalls de Estados Unidos la subastó a una mujer de Illinois.

La mujer envió la bolsa a la NASA para que le ayudaran a verificar que era real el polvo lunar, y la agencia espacial ya no quiso regresarla a su propietaria, provocando que la mujer los demandara.

Tras varios meses de disputa legal, la propietaria le ganó a la NASA y tuvieron que devolver los restos del polvo lunar.

Actualmente, la dueña busca vender cinco piezas de metal que tienen polvo lunar encima y se encuentran en un contenedor de la NASA.

Además del polvo lunar, la casa de subastas tambiuén pujará otros artículos que viajaron al espacio.