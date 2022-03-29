La NASA quiere llevar humanos a Marte en el 2040

La NASA, (Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio), anunció que tiene como objetivo preparar y llevar a cabo el envío de humanos rumbo a Marte para el año 2040.

Durante un discurso sobre el estado de la NASA, Bill Nelson, administrador de la agencia espacial estadunidense, señaló que: "Vamos a aprender a vivir y trabajar en un entorno hostil y luego llegaremos a Marte a fines de la década de 2030".

Bill Nelson agregó que "el presupuesto propuesto de 26 mil millones de dólares del presidente Biden para la NASA, comenzará a hacer que esto suceda".

.@POTUS' $26B budget for @NASA is a signal of support for our missions in a new era of exploration.



It’s an investment in small businesses and universities.



It's supporting research to fight climate change.



And it's confidence in the NASA workforce. https://t.co/xl7pRDjzBT — Bill Nelson (@SenBillNelson) March 28, 2022

Biden pide 26 mil mdd para la NASA que prepara llegada a la Luna y Marte

Nelson también señaló que la solicitud de presupuesto general de la NASA para el año fiscal 2023, que comienza en octubre de 2022, aumentará el financiamiento en todas sus direcciones de misiones, incluidos 7 mil 600 millones de dólares para el programa Artemis (misión destinada a enviar humanos a la Luna), 8 mil millones de dólares para más de un centenar de misiones de ciencia espacial y 2 mil 900 millones de dólares para abordar el cambio climático.

En total, es un 8 por ciento más alto que el presupuesto del año fiscal del 2022, que ha sido superior a los 24 mil millones de dólares que el presidente Biden acaba de promulgar luego de 10 meses de la solicitud original.

A key part of @NASAArtemis, @NASA_Gateway will be an orbiting lunar outpost that will support humans at the Moon & be a staging point for deep space exploration. Learn about its power & propulsion in this @NASAglenn #STIdoc. https://t.co/jiAGD8Gj5d #TechTuesday #ExploreArtemis pic.twitter.com/QKOEotSAOI — NASA STI Program (@NASA_STI) March 29, 2022

NASA lleva más de diez años trabajando en Artemis

El primer paso para volver a poner humanos en la superficie lunar, la misión Artemis 1, se planea lanzar hasta el mes de mayo, y para el año 2024, se tiene prevista la misión Artemis 2, que llevaría a los astronautas a orbitar la Luna.

Nuestro objetivo es poner en práctica lo que aprendamos viviendo y trabajando en la Luna y seguir más adelante en el sistema solar... Nuestro plan es que los humanos caminen por Marte en 2040"

Jim Free, administrador asociado de la dirección de misiones de desarrollo de sistemas de exploración de la NASA, señaló que la agencia espacial está tratando de lograr realizar estos vuelos anuales. La NASA quiere llegar a lanzar misiones tripuladas a la Luna anualmente a partir del AÑO 2028, "para poder llegar a Marte, lo antes posible".