En redes sociales ha circulado un video que muestra el momento en que dos migrantes mexicanos son detenidos brutalmente por Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), cuando ambos se preparaban para abordar un vuelo rumbo a Los Ángeles, Estados Unidos.

Los mexicanos fueron identificados como Ricardo Larrondo y Sofía Larrondo, padre e hija a quienes presuntamente se les había vencido la visa, pero aún así se quedaron en territorio estadounidense, .

VIDEO: Así fue la detención de dos mexicanos por ICE

La mañana del sábado 21 de noviembre comenzó a circular en redes el momento en que una mujer grita y suplica que no se la lleven elementos del ICE, dentro del aeropuerto de Seattle.

Primeros reportes indicaron que los migrantes de origen mexicano se encontraban en el área de abordaje de un vuelo de Alaska Airlines con destino a Los Ángeles, cuando los agentes irrumpieron para retirarlos a la fuerza.

En el video se puede ver como la mujer, de nombre Sofía, está siendo sometida mientras grita y comienza a suplicar que no se la lleven. Además, ella asegura que cuenta con un permiso de trabajo.

Masked immigration officers arrested two passengers on a crowded airport jet bridge in Seattle as people were boarding Saturday, federal officials said, causing what Alaska Airlines called a “distressing” scene for passengers and employees. Videos of the incident showed officers dragging away at least one person at Seattle-Tacoma International Airport as a woman screamed that her daughter was being taken and she has a work permit. In a statement provided to CBS News Saturday evening, a spokesperson for the Department of Homeland Security said that ICE officers “conducted a targeted enforcement operation” on a Mexican national identified as Ricardo Larrondo Mendoza who had “overstayed his visa.” — CBS News (@CBSNews) November 22, 2026

¿Por qué ICE detuvo a los dos mexicanos en el aeropuerto?

A través de sus redes sociales, ICE explicó que el operativo se realizó alrededor de las 8:05 de la mañana del sábado 21 de noviembre.

Según la agencia, los oficiales buscaban detener a Ricardo Larrondo Mendoza, a quien señalaron por permanecer en Estados Unidos después de que su visa venciera.

Sin embargo, su hija, Sofía Hernández Mejía, también fue detenida por haber arrojado café caliente contra los agentes.

On November 21, 2026, at approximately 8:05 a.m. PST, ICE officers conducted a targeted enforcement operation to arrest Ricardo Larrondo Mendoza, an illegal alien from Mexico who overstayed his visa in violation of our nation’s laws. During the arrest other travelers began to obstruct and assault our law enforcement officers—a federal crime and a felony. One passenger hurled hot coffee on the officers. Other passengers began obstructing federal officers. The individual who threw the hot coffee was identified as Sofia Hernandez Mejia, an illegal alien from Mexico and visa overstay. She was subsequently arrested as well. She will be charged with assaulting a federal officer. Assaulting and obstructing law enforcement is a crime and a felony. Secretary Mullin has been clear: anyone who assaults or obstructs law enforcement will be prosecuted to the fullest extent of the fullest extent of the law. Our brave law enforcement is facing more than a 1,600% increase in assaults, 3,300% increase in vehicular attacks, and an 8,000% increase in death threats against them. This violence must end. — U.S. Immigration and Customs Enforcement (@ICEgov) November 22, 2026

ICE aseguró que la joven permaneció en Estados Unidos a pesar de que su visa ya había expirado. A esto se suma que, podría enfrentar cargos por presuntamente agredir a un agente federal.

Por su parte, el gobernador de Washingtob, Bob Ferguson, aseguró que el ICE estata totalmente fuera de control.