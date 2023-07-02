Foto de telescopio Webb muestra que anillos del planeta Saturno brillan, ¿por qué?

La belleza de los anillos de Saturno mantiene fascinada a la ciencia y a investigadores, pues recientemente el telescopio James Webb arrojó imágenes del planeta y que la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA en inglés) difundió el pasado 30 de junio.

De acuerdo con la agencia espacial, esta imagen fue tomada por la cámara de infrarrojo del telescopio Webb. En la imagen difundida se observa al planeta oscuro, pero sus anillos de Saturno permanentes brillantes.

¿Por qué brillan los anillos de Saturno?

De acuerdo con la NASA, este fenómeno se observa cuando el gas metano absorbe la luz solar, pero los anillos de Saturno, hechos de fragmentos rocosos permanecen.

La imagen también muestra otros detalles del planeta Saturno como sus lunas Dione, Enceladus y Tethys.

Estas imágenes tomadas por el telescopio Webb ayudarán a sondear algunos anillos del planeta Saturno que no son visibles en esta imagen, estos incluyen el anillo G y E.

Recientemente, los investigadores utilizaron Webb para explorar la luna Enceladus y encontraron una gran columna que sale del polo sur de la luna que contiene partículas y cantidades abundantes de vapor de agua; esta columna alimenta el anillo E de Saturno.

Otro de los grandes hallazgos de esta imagen del telescopio es que por primera vez se observa la atmósfera del planeta con claridad.

Las misiones como Pioneer 11 de la NASA, las Voyagers 1 y 2, la nave espacial Cassini y el telescopio espacial Hubble han estudiado al planeta Saturno durante varias décadas.

Sin embargo, la foto del telescopio Webb son solo una pista de las investigaciones a Saturno durante los siguientes años.