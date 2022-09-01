¿Por qué caen tormentas con enormes bolas de granizo?

A finales de agosto de 2022, España sufrió una tormenta con enormes bolas de granizo, las cuales medían entre 10 y 11 centímetros de diámetro, que causaron la muerte de una bebé y dejaron cerca de 50 heridos, la mayoría por fracturas. quí te explicaos por qué caen.

Sin embargo no es el único país que ha enfrentado este fenómeno de enormes bolas de granizo. En julio de 2021, en Reino Unido cayeron granizos del tamaño de una pelota de golf que destruyeron ventanas.

Un año antes, varios estados de Estados Unidos también experimentaron una tormenta con bolas de granizo que alcanzaron los 16 centímetros. Y en Libia las pelotas de hielo midieron hasta 18 centímetros.

Estas inusuales tormentas pronto podrían volverse más frecuentes y no solo en algunos países, sino en todo el mundo, y David Hambling del medio BBC Future explica por qué.

Descomunal e histórica #granizada la que se registró ayer por la tarde en la región de #LaBisbalDEmpordà #Girona #Cataluña #España 🇪🇸 donde lamentablemente una niña de 20 mese falleció a consecuencia de las heridas causadas por el #granizo

Vía @forumatmosfer pic.twitter.com/sl4lreXRcw — Geól. Sergio Almazán (@chematierra) August 31, 2022

¿Por qué caen enormes bolas de granizo?

La BBC explicó que el granizo se forma cuando las gotas de agua son transportadas hacia la parte más alta de la atmósfera, donde el aire es lo suficientemente frío para congelar las gotas y que caigan en forma de hielo.

Las gotas pueden crecer por la humedad del aire que se acumula en el exterior, haciendo que crezcan como si fueran capas de cebolla. La rapidez con la que una gota se puede convertir en una enorme bola de granizo depende de la humedad del aire; es decir, mientras más tiempo permanezca en el aire, más va a crecer.

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos explicó que una corriente ascendente de 103 Km/h forma bolas de granizo del tamaño de una pelota de golf, mientras que una corriente 27 por ciento más rápida forma bolas de granizo del tamaño de una pelota de beisbol.

En las regiones que tiene aire frío y seco en atmósfera superior y aire cálido y húmedo en la superficie provoca fuertes corrientes de aire, lo que genera las enormes bolas de granizo.

Sin embargo, los expertos alertan que el cambio climático está alterando la temperatura en la atmósfera, provocando más humedad, lo que podría generar que las inusuales tormentas con enormes bolas de granizo, en otras regiones donde es poco común o simplemente no ocurren actualmente, empiecen a aparecer.