¿Por qué celebran el Año Nuevo Chino en una fecha diferente?

El 1 de enero todos los países se preparan para comenzar el Año Nuevo y le dan la bienvenida con grandes festividades; sin embargo, en China no ocurre lo mismo, pues ellos lo celebran en otra fecha y aquí te decimos por qué celebran el Año Nuevo Chino en un día diferente.

Al igual que en el resto del mundo, el Año Nuevo Chino es una de las festividades más importantes para las familias de ese país y también le dan la bienvenida con grandes festividades, aunque nunca ocurre el 1 de enero.

¿Por qué celebran el Año Nuevo Chino en otra fecha?

China celebra el año nuevo en la segunda luna nueva tras el solsticio de invierno, lo que ocurre entre el 21 de enero y el 20 de febrero en el calendario gregoriano, y a dicha fecha los Chinos le llaman calendario lunar.

Por ello, el Año Nuevo Chino siempre cae en una fecha diferente, pero siempre en el periodo comprendido entre el 21 de enero y 20 de febrero.

Buenos días, voy a compartirles 8 datos asombrosos sobre el Año Nuevo Chino, que vamos a celebrar en China a partir del 1 de febrero.

Abro hilo. pic.twitter.com/9GO3VcN6Qi — Wang Jialei 王家雷 (@WangJialei4) January 25, 2022

Y de acuerdo con el calendario lunar, este 2022 el Año Nuevo Chino se celebrará el martes 1 de febrero, con lo que se dará inicio a las fiestas tradicionales que duran alrededor de dos semanas. El Año Nuevo Chino concluirá el 23 de enero del 2023.

Además, en China a cada año le corresponde un animal del horóscopo asiático, por lo que el 2022 recibirá el Año del Tigre, que es el tercer animal del horóscopo chino.

Así, los años de nacimiento correspondientes a este signo son: 1914, 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010 y 2022

Entre las celebraciones por el Año Nuevo Chino, se realiza el Festival de los Faros o Linternas, en el que los ciudadanos disfrutan de un espectáculo de luces de colores mientras comen las famosas bolas de arroz dulce llamadas Tanyuan.

También, durante la víspera del Año Nuevo Chino las familias acostumbran reunirse para preparar una cena especial para la importante fecha.