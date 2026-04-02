Para la mayoría de las personas, el roce de una costura o el zumbido de un foco son ruidos de fondo que el cerebro ignora. Sin embargo, para una persona con autismo, ese pequeño pedazo de tela puede sentirse como una lija constante. No es un capricho; es la realidad de vivir en lo que los científicos definen como un "Mundo Intenso".

¿Cómo funciona el cerebro autista? La clave de la "hiper-respuesta"

La investigación publicada en Frontiers in Human Neuroscience sugiere que el autismo no es una "falta" de algo, sino un "exceso". El cerebro autista posee microcircuitos neuronales que son hiper-reactivos.

De hormigas a humanos. 🐜



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Imagina que el sistema nervioso es una radio: mientras que en la mayoría el volumen está en nivel 5, en el autismo el dial está "atascado" en el 10. Esta intensidad constante hace que la percepción y las emociones se disparen, creando una experiencia del mundo que es, literalmente, demasiado vibrante y rápida.

La verdadera razón de por qué las etiquetas de la ropa "duelen"

¿Por qué una etiqueta puede "doler"? Según la Teoría del Mundo Intenso, el cerebro autista tiene una capacidad asombrosa para aprender y recordar, pero esto tiene un costo: la dificultad para filtrar lo irrelevante.

Cuando los sentidos están en "súper respuesta", el roce de una prenda no se queda en la superficie; se convierte en una señal de alerta que inunda el sistema. Por eso, las rutinas no son "manías", sino el único refugio de silencio donde el cerebro puede descansar de tanto bombardeo sensorial.

Su diagnóstico no debe ser un estigma. #UnDíaComoHoy se conmemora el Día de Concienciación sobre el Autismo, un llamado para reconocer la dignidad inherente, la igualdad de derechos y el valor incondicional de todas las personas autistas > https://t.co/lVu4ryZK2w pic.twitter.com/8x9kYcjwF6 — UNAM (@UNAM_MX) April 2, 2026

Intereses profundos: El "superpoder" de la concentración total

Este "volumen alto" también tiene un lado luminoso. Esa misma intensidad es la que permite que muchas personas autistas desarrollen una memoria prodigiosa o una atención al detalle que otros envidiarían.

Lo que llamamos "intereses especiales" es en realidad el cerebro canalizando toda su potencia hacia algo que le apasiona, alcanzando niveles de maestría únicos.

Entender el autismo como una experiencia de intensidad cambia las reglas del juego. No se trata de "corregir" a la persona, sino de suavizar su entorno. Apagar una luz fuerte o elegir ropa cómoda puede ser el acto de amor más grande.

Al final, las personas con autismo no están desconectadas; están más conectadas que nadie con cada pequeño fragmento de la realidad. Solo necesitan que el mundo aprenda a bajar un poco el volumen.