La razón por la que llueve tanto en Guadalajara en pleno abril aunque todavía no inicia la temporada

Si sientes que el clima está “raro” en Guadalajara, Jalisco no eres el único. Aunque abril no suele ser un mes lluvioso, en los últimos días se han registrado tormentas que han sorprendido a muchos. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), estas lluvias se deben principalmente a la combinación de varios factores atmosféricos.

Entre ellos destacan la entrada de humedad desde el Océano Pacífico, el aumento de temperaturas durante el día y la formación de canales de baja presión, que favorecen el desarrollo de nubes y tormentas.

En pocas palabras, el calor y la humedad están “preparando” el ambiente para que llueva, incluso antes de la temporada oficial.

¿Habrá más tormentas en Jalisco esta semana?

Sí, todo indica que las lluvias podrían continuar en los próximos días. El SMN señala que estas precipitaciones no son tan intensas ni constantes como las de temporada, pero sí pueden presentarse en forma de chubascos o tormentas eléctricas, sobre todo por la tarde y noche.

Además, este tipo de lluvias suelen venir acompañadas de ráfagas de viento, actividad eléctrica e incluso caída de granizo en algunas zonas. Por eso, aunque no sea temporada formal, conviene no confiarse y estar atento a los cambios del clima.

Aunque no sea temporada oficial, estas lluvias pueden causar afectaciones, por lo que vale la pena tomar precauciones:



Lleva paraguas o impermeable, especialmente por las tardes

Maneja con precaución, ya que el pavimento se vuelve resbaloso

Evita resguardarte bajo árboles durante tormentas eléctricas

Revisa coladeras y desagües para prevenir encharcamientos

Mantente informado a través de reportes del clima

Estas lluvias pueden ser breves, pero intensas, así que más vale prevenir.

¿Cuándo inicia la temporada de lluvias en Guadalajara 2026?

La temporada de lluvias en Guadalajara, como en gran parte del occidente del país, suele comenzar de manera más estable entre finales de mayo y junio. Es en ese periodo cuando las precipitaciones se vuelven más frecuentes, intensas y constantes.

Lo que está ocurriendo en abril es más bien un “adelanto” o eventos aislados provocados por condiciones atmosféricas favorables. Así que sí, lo fuerte todavía no empieza, pero estas lluvias son una señal de que la temporada se va acercando.

De acuerdo con el Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Guadalajara, ya comenzaron las labores preventivas ante la llegada de la temporada de lluvias 2026, por lo que han realizado el desazolve en distintas zonas.