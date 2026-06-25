Un “imán para los huracanes”: Las razones por las que las playas mexicanas atraen la formación de ciclones

Durante la temporada de huracanes en México es muy común preguntarse por qué nuestras playas mexicanas suelen ser un “imán de ciclones”, pero la realidad es que no llegan por sí solos, y su formación se debe a diversos fenómenos.

La explicación está en una combinación de factores geográficos, climáticos y atmosféricos que convierten al país en una de las regiones más susceptibles para recibir ciclones tropicales.

¿A qué se debe la formación de huracanes en México?

Los huracanes no nacen porque las playas mexicanas los "atraigan", sino porque México se encuentra en una zona rodeada entre el Océano Pacífico y el Atlántico, dos cuencas que cuentan con las condiciones ideales para que las ondas tropicales se fortalezcan.

Si las condiciones de la atmósfera son favorables, estas ondas pueden convertirse en una zona de baja presión. A partir de ese momento, el aire caliente y húmedo comienza a ascender, mientras el océano aporta la energía suficiente para que el sistema gane fuerza.

Para que esto ocurra, la temperatura del mar debe superar los 26.5 o 27 grados Celsius, además de existir una atmósfera húmeda y poco viento que dificulte el crecimiento de la tormenta.

¿Qué océano tiene más huracanes?

En el Atlántico, los huracanes suelen permanecer activos durante más tiempo y encuentran condiciones para tocar tierra en el Caribe y el Golfo de México.

En cambio, el Pacífico oriental registra una mayor cantidad de ciclones tropicales. Sin embargo, muchos de ellos se desplazan hacia mar abierto, donde encuentran aguas más frías que terminan debilitándolos.

Aun así, estados como Guerrero y Oaxaca suelen registrar impactos directos debido a que frente a sus costas también existen condiciones ideales para que se desarrollen estos sistemas.

Pero no hay olvidar que fenómenos como El Niño y La Niña, la Oscilación Madden-Julian y la Oscilación Ártica pueden modificar la cantidad de ciclones que se forman y la trayectoria que siguen hacia las costas mexicanas.

La Fuerza de Coriolis: ¿por qué afecta este evento a México?

Uno de los elementos más importantes para entender la formación de un huracán es la Fuerza de Coriolis, un efecto generado por la rotación de la Tierra.

Cuando se forma una zona de baja presión, el aire comienza a desplazarse hacia su centro. Sin embargo, debido a la rotación del planeta, ese aire no entra en línea recta, sino que se desvía hacia la derecha en el hemisferio norte.

Ese movimiento provoca que la tormenta empiece a girar en sentido contrario a las agujas del reloj y, con ello, pueda convertirse en una depresión, después una tormenta tropical hasta llegar a un huracán.

La Fuerza de Coriolis no hace que México sea más vulnerable por sí misma, pero sí permite que los huracanes puedan desarrollarse en las latitudes donde se encuentra el país.

Playas mexicanas que suelen verse afectadas en la temporada de huracanes

Debido a su ubicación, algunas de las playas más conocidas del país enfrentan con mayor frecuencia los efectos de los ciclones tropicales.

