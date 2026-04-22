¿Atlántico o Pacífico? Revelan donde habrá más huracanes en 2026

La temporada de lluvias y ciclones tropicales 2026 ya tiene un panorama claro. Este miércoles, autoridades federales presentaron el pronóstico oficial durante la Reunión Nacional de Protección Civil, donde se delineó un escenario activo, con especial atención en el océano Pacífico.

¿Qué océano tendrá más ciclones en 2026?

De acuerdo con la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el Pacífico concentrará la mayor cantidad de sistemas en 2026. Se prevé la formación de entre 18 y 21 ciclones con nombre, de los cuales:



Entre nueve y 10 serían tormentas tropicales.

De cinco a seis alcanzarían categoría 1 o 2.

Y entre cuatro y cinco podrían convertirse en huracanes mayores (categorías 3, 4 o 5).

Este pronóstico implica que el Pacífico podría registrar hasta 11 huracanes con intensidad suficiente para representar riesgos importantes, sobre todo en zonas costeras del occidente y sur del país.

Atlántico con menor número de huracanes, ¿cuántos se esperan?

En contraste, la cuenca del Atlántico tendrá una actividad ligeramente menor, aunque no por ello menos relevante. Se esperan entre 11 y 15 sistemas con nombre:



Siete a ocho tormentas tropicales.

Tres a cinco huracanes de categoría 1 o 2.

Uno o dos huracanes mayores.

Aunque el número es inferior, especialistas advierten que basta un solo sistema intenso para generar afectaciones significativas, especialmente en la región del Golfo de México y el Caribe.

En el gráfico te compartimos el #Pronóstico de #CiclonesTropicales 2026 para la cuenca del #Pacífico. Se espera que de los 18 a 21 sistemas con nombre, de 4 a 5 sean huracanes de categoría mayor pic.twitter.com/UbhgcdbRcE — CONAGUA Clima (@conagua_clima) April 22, 2026

Listas de nombres de depresiones tropicales en 2026

Como cada año, los ciclones tropicales recibirán nombres previamente asignados. En el Pacífico destacan Amanda, Boris, Cristina, Douglas y Elida, mientras que en el Atlántico figuran Arthur, Bertha, Cristobal y Dolly, entre otros.

Estas listas facilitan la identificación y seguimiento de cada sistema, además de mejorar la comunicación de riesgos hacia la población.

¿Cómo se mide la intensidad de un huracán?

Los huracanes se clasifican en cinco categorías con base en la velocidad de sus vientos, un criterio establecido por el Centro Nacional de Huracanes y adoptado en México.

Un huracán categoría 1 presenta vientos de 119 a 153 km/h, mientras que uno categoría 5 supera los 249 km/h, con potencial de daños catastróficos. Entre estos extremos, las categorías intermedias reflejan un aumento progresivo en la fuerza del viento, la marea de tormenta y el impacto en infraestructura.

Ante este panorama, autoridades de Protección Civil insistieron en la importancia de la prevención y la preparación ciudadana. Con una temporada que podría ser intensa, el monitoreo constante y la atención a los avisos oficiales serán clave para reducir riesgos.

