Esta fue la razón por la que la casa verde no fue arrastrada por la inundación del glaciar en Nepal

Las imágenes de la devastación en Nepal han sorprendido al mundo, pero en medio del desastre, una casa de color verde se convirtió en noticia al quedar de pie pese a la fuerza de las inundaciones en el distrito de Nuwakot.

El video rápidamente se volvió viral, pues desde un balcón la familia solo pudo observar como la corriente de agua y lodo se llevaban todo a su paso, sin que la casa cediera al caos.

¿Por qué la casa verde de Nepal no fue arrastrada por el agua?

La respuesta, de acuerdo con análisis de ingeniería estructural difundidos tras el desastre, no estaría relacionada únicamente con la suerte, pues la construcción tenía características que le permitieron soportar mejor la fuerza de la riada.

De acuerdo con la cuenta en X, Architecture Presentation, una de las principales diferencias está en su sistema estructural, pues en varias zonas de Nepal son comunes las viviendas construidas con mampostería de piedra.

Que son estructuras que pueden soportar adecuadamente el peso que reciben desde arriba, pero el problema aparece cuando una fuerza enorme empuja la construcción desde un costado.

La casa verde, en cambio, aparentemente contaba con un marco de concreto reforzado con acero, que conectaba columnas, vigas y cimentación.