“Con el PRI ni a la esquina": ¿Por qué Movimiento Ciudadano no quiere ir con Va por México para las elecciones 2024?

Movimiento Ciudadano (MC) presentará hoy su método para elegir al candidato presidencial rumbo a las elecciones 2024; sin embargo, se prevé que lo haga sin la coalición Va por México, conformada por el PRI, PAN y PRD. Ante esto es importante saber la historia de cómo se fue dando el quiebre entre ambos y la razón de por qué no irán a los comicios juntos.

El dirigente nacional del partido naranja, Dante Delgado, ha dejado en claro en diversas ocasiones que no se unirá a la alianza; sin embargo, hace énfasis en que con el tricolor esta posibilidad es aún menos. La resistencia de MC viene desde mucho atrás, ocasionada por varios roces, principalmente, entre los dirigentes.

En Movimiento Ciudadano siempre hemos estado abiertos al debate.

Lo que está fuera de toda discusión es que con el PRI ni a la esquina.

Y con el TITANIC de la Alianza tampoco. — Dante Delgado (@DanteDelgado) July 6, 2023

Dante Delgado contra dirigentes del PRI, PAN, PRD

Desde 2020, el líder del MC dejó en claro que el partido iría solo rumbo a los comicios del 2021, la razón principal, es la dirigencia que actualmente tiene el tricolor, al mando de Alejandro "Alito" Moreno Cárdenas, pues desde que fue designado líder, en 2019, el tricolor ha perdido 9 estados, incluyendo el bastión.

Delgado acusó directamente al PRI de pactar las elecciones 2023 en el Estado de México, donde resultó victoriosa la morenista Delfina Gómez. Por su parte, el líder nacional del tricolor destacó que si MC hubiera ido en coalición para los comicios de 2021, al día de hoy Morena no tendría la mayoría simple en la Cámara de Diputados, también afirma que los integrantes son "empleados y lacayos de Morena".

Por otro lado, los dirigentes del PAN y el PRD, Marko Cortés y Jesús Zambrano, respectivamente, han dicho que el partido naranja es bienvenido a participar junto a la coalición; sin embargo, también han lanzado varios en su contra.

Estas #Elecciones2023 definieron el mapa político de cara a los comicios del siguiente año.@PartidoMorenaMx se consolida como la primera fuerza política del país.https://t.co/MwSZOSb7CM pic.twitter.com/wVHrdN5PGG — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) June 5, 2023

Marko Cortés dijo que el partido "Va a pasar a la historia como el Judas de la oposición". Por otro lado, el líder perredista señaló que "el trabajo sucio para beneficiar a Morena quedó evidenciado".

De acuerdo con Cortés, Dante Delgado no ha estado en la disposición de sumarse a la coalición desde 2021, cuando el PRI perdió la mayoría de estados gobernados.