Movimiento Ciudadano definirá método para elegir candidato presidencial el próximo viernes
Ante la negativa de sumarse al proyecto de Va por México, Movimiento Ciudadano dará a conocer el método para elegir a su candidato presidencial.
Movimiento Ciudadano (MC) dará a conocer el método para elegir al candidato presidencial rumbo a las elecciones 2024, este próximo viernes 14 de julio. Lo cual reafirmará que irán sin alianza camino al proceso para renovar la presidencia de México.
“Ni con Morena, ni con el PRI, a la esquina con ellos. Nosotros vamos con nuestro propio proyecto que es con la sociedad (...). Está considerado que en diciembre tengamos ya esa definición y dicho no por mí, sino ya por el consejo que sesiona cada seis meses”, dijo Dante Delgado, coordinador nacional del partido naranja.
¿Quiénes podrían ser candidatos presidenciales de Movimiento Ciudadano?
Dante Delgado dio a conocer los posibles aspirantes a candidato presidencial del partido naranja:
- Luis Donaldo Colosio Rojas, alcalde de Monterrey
- Jorge Álvarez Máynez, coordinador del MC en la Cámara de Diputados
- Patricia Mercado, senadora
- Samuel García, gobernador de Nuevo León
En caso de que no haya candidato del MC, refirió Delgado, no cierra las puertas a lanzarse él mismo.
Movimiento Ciudadano no se sumará al Frente Amplio por México
El dirigente nacional afirmó que Movimiento Ciudadano no se sumará al proyecto de Frente Amplio por México, integrado por el Partido Acción Nacional (PAN), el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD), pues considera esta alianza como el "Titanic".
A pesar de la resistencia del partido naranja para no sumarse a la oposición, los dirigentes del PAN, PRI y PRD han señalado en diversas ocasiones que las puertas se encuentran abiertas.
En palabras de Dante Delgado: "Estamos construyendo un ejercicio, en estricto apego a la ley, que da respuesta a las exigencias de las y los mexicanos. Será con este proyecto, con visión de futuro y de grandeza, que habremos de ganar la presidencia de la república, así como el Congreso".
¿Cuándo se dará a conocer a su candidato presidencial de Movimiento Ciudadano?
El líder de Movimiento Ciudadano anunció que el partido esperará hasta diciembre para dar a conocer a su candidato presidencial con el propósito de respetar la ley electoral.