Revelan por qué murió Ivana Trump, ex esposa de Donald Trump

El médico forense de Nueva York informó por qué murió Ivana Trump. Explicó que su deceso se debió a “lesiones por impacto contundente” en el torso.

Anteriormente, la policía de Nueva York dijo que “no parecía haber ningún delito” relacionado con la muerte de la empresaria y ex esposa del ex mandatario estadounidenses, Donald Trump.

La policía de Nueva York informó mediante un comunicado que recibieron una llamada al 911 sobre un individuo que necesitaba asistencia. Al llegar al lugar encontraron a una mujer de 73 años inconsciente.

Por su parte, el departamento de Bomberos indicó que respondieron al informe sobre un individuo que sufrió un paro cardiaco, cuando llegaron encontraron a una mujer que ya estaba muerta, se trataba de Ivana Trump.

|Reuters

Murió Ivana Trump a los 73 años de edad

El pasado jueves, el ex presidente Donald Trump confirmó la muerte de su primera esposa, Ivana Trump, a través de sus redes sociales y la describió como una mujer “hermosa e increíble”.

“Me entristece mucho informar a todos los que la amaban, de los cuales hay muchos, que Ivana Trump falleció en su casa en la ciudad de Nueva York”.

Ivana Trump estuvo casada con Donald Trump de 1977 a 1992 y tuvieron tres hijos: Ivanka, Donald y Eric.

En su mensaje, el magnate y expresidente de Estados Unidos agregó que: “era una mujer maravillosa, hermosa y asombrosa, que llevó una vida grandiosa e inspiradora. Su orgullo y alegría eran sus tres hijos, Donald Jr., Ivanka y Eric. Estaba tan orgullosa de ellos, como todos lo estábamos de ella. ¡Descansa en paz, Ivana!”.

Su hijo, Eric Trump, también dedicó un mensaje para Ivana a través de sus redes sociales: “una fuerza en los negocios, una atleta de clase mundial una belleza radiante y una madre y amiga cariñosa”.

Eric añadió que Ivana Trump fue una sobreviviente, que “huyó del comunismo y abrazó este país. Enseñó a sus hijos sobre determinación y tenacidad, compasión u determinación. Su madre, sus tres hijos y diez nietos la extrañarán mucho”.