Alejandra Guzmán ha llamado la atención por los problemas que ha enfrentado con su cadera durante sus conciertos, una situación que ha generado dudas sobre su salud. Pero, ¿por qué ocurre este tipo de desplazamiento? ¿Qué significa que la cadera se salga de su lugar? Te explicamos lo que se sabe.

¿Qué le pasó a Alejandra Guzmán durante su concierto?

Por medio de un comunicado oficial en la cuenta de la cantante, se dio a conocer que Alejandra sufrió un percance físico en el escenario que los obligó a detener el espectáculo. Siendo atendida de inmediato por médicos.

Durante el concierto, Alejadra tuvo que suspender su espectáculo: “Se me zafó la cadera otra vez”, deteniendo todo el show para ser atendida.

De acuerdo con el comunicado, Alejandra Guzmán podrá seguir con sus conciertos en las fechas programadas.

“Alejandra ha subido al escenario con la misma entrega, y ustedes la conocen bien: es una guerrera, y lo que más le importa en la vida es su público. Por eso, la presentación de esta noche será reprogramada. Les pedimos conservar su boleto; junto con la nueva fecha les informaremos todo lo necesario”, se lee en el comunicado.

¿Por qué se le “zafa” la cadera a Alejandra Guzmán?

La cadera de Alejandra Guzmán ha presentado episodios de luxación, un problema que ocurre cuando los componentes de una articulación pierden su posición.

La cantante ha compartido radiografías de sus caderas y ha hablado de sus antecedentes quirúrgicos; sin embargo, no ha difundido un diagnóstico médico detallado que permita establecer qué provoca que la articulación vuelva a salirse de su lugar.

Alejandra Guzmán habló sobre las complicaciones de salud que enfrentó después de que le inyectaran polímeros en los glúteos en 2009.

La cantante ha relatado el proceso que ha vivido debido a las reacciones que presentó en su cuerpo.