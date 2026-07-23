VIDEO: Orca hace explotar a un pez en mar de México y estudio revela la impactante razón

Una orca fue captada "explotando" a un pez luna de cola afilada luego de embestirla a alta velocidad, esto mientras su manada estaba agrupada con ella. Es el segundo evento que se registra, el primero ocurrió al mediodía el pasado 1º de julio del 2024 en San José del Cabo y el segundo a las 13:20 horas del 1º de septiembre del 2025 en la Isla Cerralvo, dentro de las aguas del Golfo de California en Baja California Sur.

¿Por qué las orcas hicieron explotar al pez?

Esta maniobra técnica no fue al azar ni por agresividad descontrolada, según el informe de los especialistas —titulado "Fragmentación del pez luna de cola afilada"— este comportamiento sirve para "picar" la comida en un comportamiento bautizado como "embestir para fragmentar", el cual consiste sujetar al pez luna (el cual ya está muerto y sin vísceras) y soltarlo justo antes del impacto para generar una embestida a gran velocidad y desintegrar el tejido.

Este estudio, liderado por la doctora Kathryn A. Ayres, es una maniobra de alto impacto que dispersa los trozos de carne más pequeños para las crías de orca puedan consumirlos fácilmente, los cuales solo tienen entre un 50% y 75% del tamaño adulto, que van de los 6 y 9 metros de largo (en comparación con 2 y 2.5 metros de los mamíferos más jóvenes). Así, los adultos comen el cadáver principal intacto y dejan los fragmentos exclusivamente para los más jóvenes.

¿Por qué los pez luna son las presas de las orcas?

El pez luna de cola afilada, también conocido como Masturus lanceolatus, es la presa predilecta de las orcas debido a su gran tamaño y lentitud, que facilita su captura y sirve como herramienta de entrenamiento para las crías, haciéndolo una fuente accesible de alimento o "práctica coordinada en grupo". Además, posee una capa gruesa de colágeno gelatinoso, compuesta por casi un 90% de agua, lo que reacciona de manera particular a los impactos de alta energía, causando el efecto visual de una "explosión".

Las orcas en el Golfo de California son depredadores con dietas generalistas, ya que comen tiburones mako y rayas a través de una casa muy particular, en la que requieren de una precisión cooperativa que refleja roles sociales avanzados, aprendizaje grupal y procesamiento de presas a un nivel casi quirúrgico.