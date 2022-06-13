¡Aguas! Presentan a orca bebé en parque océanico de China

Por fin, cientos de personas conocieron a la nueva inquilina del Parque Oceánico Haichang de Shanghái, China se trata de una orca bebé de nueve meses de nacida, mide tres metros de largo y pesa 411 kilos.

Previamente cuidadores dieron la noticia, lo hicieron el 1 de junio, "después de nueve meses de intenso cuidado por parte del equipo de conservación, la cría de orca ha adquirido muchas habilidades conductuales y es muy vivaz", platicó Bian Chengcheng, cuidador del parque.

Esta orca bebé es macho, nació el 10 de septiembre de 2021 y es la primera de su especie nacida en Shanghái, China.

Desde que cuidadores descubrieron el embarazo, un equipo de casi 50 personas han monitoreado el estado de salud de la mamá, incluso el grupo se quedó en las instalaciones del parque para cuidarla a ella y a la cría durante los tres meses de cierre obligatorio por aumento en contagios de Covid-19.

orca bebé|Cortesía: CCTV

Orca bebé, una atracción tras la reapertura

La ciudad de Shanghái recupera de manera gradual la normalidad, muchos parques y otros lugares comenzaron a recibir visitantes a medida que era controlado el brote de Covid-19.

El en caso de este parque, "respetamos estrictamente el 75 por ciento de capacidad máxima establecido por el gobierno municipal, en nuestro parque, esto significa un máximo de 40 mil personas al día", dijo Li Peng, subdirector general del lugar.

orca bebé|Cortesía: CCTV

El Parque Oceánico Haichang de Shanghái empezó el 3 de junio, un periodo de prueba con 5 mil entradas gratuitas al día, eso lo ha aprovechado el público para conocer por fin a la orca bebé nacida hace nueve meses.

Peng mencionó que no se puede comer dentro de las instalaciones y algunas zonas todavía permanecen cerradas, aunque la mayoría ya están abiertas al público.

El 90% de los parques de Shanghái han reabierto, aunque para ingresar, las autoridades locales piden a los visitantes presenten sus códigos de salud, además deben llevar cubrebocas.