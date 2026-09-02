Morena no aguanta la crítica y se queja ante el INE por sátira política

El partido Morena presentó ante el Institito Nacional Electoral (INE) una queja por la difusión de una sátira política que no le gustó y exigió que intervenga para suspender y censurar la parodia.

Exconsejeros del INE advirtieron que el organismo no debe ser un brazo del partido en el poder ni una vía de censura. Ilse Lorena Trejo nos cuenta, qué opinan los expertos de este nuevo capítulo de censura en México.