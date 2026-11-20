El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, fue trasladado nuevamente a un hospital tras presentar fuertes dolores abdominales, de acuerdo a lo informado por su hijo Carlos Bolsonaro.

El exmandatario ha enfrentado diversos problemas de salud relacionados con el abdomen desde que fue apuñalado durante un acto de campaña en 2018, situación que lo ha llevado a someterse a múltiples intervenciones quirúrgicas.

¿Por qué hospitalizaron a Jair Bolsonaro?

A través de una publicación en X, Carlos Bolsonaro confirmó que su padre necesitó de atención médica y criticó las condiciones en las que permanece detenido.

También cuestionó el proceso judicial que derivó en su encarcelamiento y sostuvo que se trata de una persecución política.

“Su salud se debilita cada día que pasa en prisión, debido a su falta de movilidad y a la tortura psicológica que sufre a diario”, escribió en su cuenta de X.

Meu pai acaba de ir para o hospital novamente após sentir fortes dores abdominais.



É óbvio que esse momento chegaria ao se manter um homem ativo preso, sem ter desviado um centavo dos cofres públicos, sob a farsa de “trama golpista” e com mais de 9 cirurgias após a facada de um… — Carlos Bolsonaro (@CarlosBolsonaro) November 20, 2026

El hijo del exmandatario señaló que ha pasado por más de nueve cirugías desde el ataque con arma blanca y aseguró que su estado físico se ha deteriorado durante su permanencia en prisión.

Atribuyó esta situación a la falta de movilidad y al desgaste psicológico que enfrenta diariamente.

¿Cuál es el estado de salud de Jair Bolsonaro?

De acuerdo a CNN Brasil, el cardiólogo del expresidente explicó que los estudios de imagen detectaron afectaciones en el intestino delgado y señales de inflamación.

Pese a estos resultados, el especialista indicó que Jair Bolsonaro se encontraba clínicamente estable, consciente y tranquilo, además de recibir medicamentos.

También informó que permanecería bajo observación médica durante las siguientes 24 horas para vigilar su evolución.

La hospitalización ocurre mientras el exmandatario cumple una condena de 27 años de prisión, impuesta en septiembre de 2025.