“Escapé de la tiranía”: Bolsonaro se declara presidente electo de Brasil desde EU

A través de un comunicado compartido en sus redes sociales, Flávio Bolsonaro se declaró como el presidente electo de Brasil desde Estados Unidos, país al que llegó por la persecución que sufrió tras las elecciones.

CARTA À NAÇÃO BRASILEIRA 🇧🇷 28.10.26 https://t.co/QqOGZuF8G0 — Flávio Bolsonaro (@FlavioBolsonaro) October 28, 2026

¿Cómo fue la llegada de Bolsonaro a Estados Unidos?

Flávio Bolsonaro llegó a Miami junto con su esposa y sus dos hijas, luego de abandonar su país y pasar por Argentina y Ecuador antes de entrar a Estados Unidos.

La familia aterrizó en el Aeropuerto Ejecutivo de Opa-locka.

De acuerdo con CNN, el traslado se realizó en un Gulfstream G400 de la compañía Baires Fly, identificado con la matrícula LV-JQW. La aeronave partió de Puerto Iguazú y, tras su escala en Ecuador, llegó a Estados Unidos alrededor de las 21:30 horas, tiempo del este.

La llegada fue posible después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, autorizara el ingreso de la familia Bolsonaro.

Noticia en desarrollo, en breve más información…

