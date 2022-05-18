Portugal y España registran posibles casos de viruela del mono

Autoridades sanitarias de Portugal y España detectaron varios posibles casos de viruela del mono, una rara infección viral que comenzó hace unas semanas en Inglaterra.

Portugal informó este miércoles que lograron confirmar hasta el momento cinco casos, de los 20 sospechoso de viruela del mono. Reportaron que todos los pacientes están estables y los casos confirmados se ubican en Lisboa y Valle del Tajo.

Mientras que las autoridades sanitarias de Españas informaron esta mañana que había ocho posibles contagios de viruela del mono, pero posteriormente aumentaron las sospechas a 23. Todos los casos están sin confirmar.

Los dos países enviaron alertas a los profesionales sanitarios para identificar más casos posibles de viruela del mono.

Los responsables de salud europeos están vigilando cualquier brote de la enfermedad desde que Reino Unido informó de su primer caso de viruela del mono el 7 de mayo y encontró seis más en el país desde entonces.

Cuatro de los casos detectados en Reino Unido se autoidentificaron como homosexuales, bisexuales u otros hombres que mantienen relaciones sexuales con hombres, dijo la Agencia de Seguridad Sanitaria británica, añadiendo que las pruebas sugerían que podía haber una transmisión en la comunidad.

La agencia británica instó a los hombres a permanecer atentos a cualquier erupción o lesión inusual y a ponerse en contacto con un servicio de salud sexual sin demora.

¿Qué es la viruela del mono que ataca en Europa?

La viruela del mono es una rara infección vírica similar a la viruela humana, aunque más leve, y fue registrada por primera vez en la República Democrática del Congo en los años 70. El número de casos en África Occidental aumentó en la última década.

Los síntomas incluyen fiebre, dolores de cabeza y erupciones cutáneas que comienzan en la cara y se extienden al resto del cuerpo. Según las autoridades sanitarias de España, no es especialmente contagiosa entre personas, y la mayoría de los infectados se recuperan en pocas semanas, aunque se han registrado casos graves.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) informó que la mortalidad de la viruela del mono en humanos se considera entre el 1 y el 10 por ciento y afecta principalmente a niños.

