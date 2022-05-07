Detectan primer caso de la viruela del mono en un hombre de Inglaterra

El Ministerio de Salud de Inglaterra reportó el caso de un hombre contagiado con una rara infección de viruela del mono, que podría estar relacionado con un viaje que el paciente hizo a África Occidental.

Las autoridades sanitarias de Inglaterra informaron que un hombre que recientemente viajó a Nigeria, enfermó con una infección respiratoria, por lo que fue internado en el Guy's and St Thomas' NHS Foundation Trust de Londres, donde recibió tratamiento.

El Ministerio de Salud británico aclaró que la viruela del mono no se propaga con facilidad entre los humanos por lo que destacaron que no representa un alto riesgo de contagio para las demás personas.

"Es importante subrayar que la viruela del mono no se propaga fácilmente entre las personas y que el riesgo general para el público en general es muy bajo", dijo Colin Brown, director de infecciones clínicas y emergentes del MInisterio de Salud.

Sin embargo, por precaución las autoridades de Inglaterra buscaron a las personas con las que tuvo contacto el hombre infectado con la viruela del mono, incluidas aquellas que viajaron en el mismo avión hacia Reino Unido.

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¿Qué es la viruela del mono que encontraron en Inglaterra?

La viruela del mono es una rara infección vírica similar a la viruela humana, que se erradicó en 1980. Aunque la viruela del mono es mucho más leve que la viruela, y la mayoría de las personas infectadas se recuperan en pocas semanas, en raras ocasiones puede ser mortal.

Normalmente la infección de la viruela del mono la transmitían los roedores y las ardillas salvajes a otros animales, pero en 1970 se supo del primer contagio en humanos. Se trató de un niño de nueve años que se enfermó en la República Dominicana del Congo.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) informó que la mortalidad de la viruela del mono en humanos se considera entre el 1 y el 10 por ciento y afecta principalmente a niños.

Hasta el día de hoy, no existe una vacuna contra la viruela del mono, no obstante, las dosis para la viruela común ayuda a prevenir la otra infección.

