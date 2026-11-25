Una potente tormenta costera encenderá las alertas en Estados Unidos este jueves 26 de noviembre de 2026 en plena celebración del Día de Acción de Gracias.

De acuerdo con los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) se esperan fuertes vientos, inundaciones y nive.

Alertan lluvias intensas en Thanksgiving Day en EU

El reporte de las autoridades del país del norte pronosticó la presencia de vientos fuertes, posiblemente dañinos, lluvias intensas y graves impactos en la costa y el mar.

La Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, en inglés) informó que una tormenta otoñal en desarrollo traerá chubascos dispersos y algunas tormentas eléctricas a lo largo del valle inferior del Misisipi y el sureste durante el ajetreado día previo al Día de Acción de Gracias.

Zonas afectadas por potente lluvia costera de EU

En el oeste, un sistema del Pacífico se aproximará a la costa, lo que podría provocar lluvias en el noroeste del Pacífico y el norte de California. Podría haber inundaciones a lo largo de la costa oeste durante las mareas altas.

La potente tormenta traerá consigo fuertes lluvias, vientos intensos e inundaciones desde el valle de Ohio hasta la costa este. En el valle medio del Misisipi, una mezcla invernal de lluvia fría y nieve acumulada continuará lo que complicará viajar en la región.

Las fuertes lluvias persistirán hasta el viernes en gran parte de Nueva Inglaterra, mientras que se esperan chubascos y una ligera mezcla de lluvia y nieve en algunas zonas de los Grandes Lagos y el valle de Ohio.

¿Cuándo terminará la intensa lluvia costera que llegará a EU?

De acuerdo con la NOAA, la fuerte tormenta costera podría alejar del noreste el sábado, pero antes podrían registrarse chubascos dispersos o una mezcla de lluvia y nieve desde los Grandes Lagos hasta Nueva Inglaterra durante el día.

Pero otra tormenta del Pacífico traerá probabilidades de lluvia y nieve en las montañas, desde California hasta el estado de Washington. También podría haber posibilidades de lluvias y nevadas mixtas en la región de los Grandes Lagos.

Efectos de intensa tormenta costera se sentirán desde la noche

El Servicio Meteorológico Nacional de EU reportó que los efectos comenzarán a presenciarse hoy en el sureste y se desplazarán hacia el norte esta noche y mañana, a medida que se forme la fuerte tormenta.

La alerta no se limita solo a lluvias, pues las autoridades advierten inundaciones en algunos puntos de Estados Unidos.

Un reporte del Centro de Predicción Meteorológica del NWS indica que se comenzó a desarrollar una zona de baja presión en el Golfo, provocando fuertes lluvias en la península de Florida, por lo que se han emitido alertas por inundaciones a lo largo de la costa este desde Florida hacia el norte, hasta la región del Atlántico Medio.

Prevén inundaciones y nive tras intensa lluvia costera

Debido a la tormenta no se descartan inundaciones y, de acuerdo con el Centro de Predicción Meteorológica, el enfriamiento debería permitir que la precipitación caiga principalmente en forma de nieve, pero se espera que la nieve que caiga permanezca húmeda y pegajosa,lo que podría provocar un aumento de peso y una mayor tensión en las líneas eléctricas.