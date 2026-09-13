Fenómenos meteorológicos

Notas
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¿Se acerca la tormenta tropical "Odalys"? Se forma la depresión tropical Quince-E
Las autoridades se han mantenido en alerta por la formación de la depresión tropical Quince-E; ¿se acerca la tormenta tropical “Odalys”?
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¿En qué mes empezarán ? México sufrirá en 2027 sequía, olas de calor y mala calidad del aire por fenómeno “El Niño”
Los efectos del fenómeno meteorológico “El Niño” impactarán en el país y, de acuerdo con especialistas, causará sequía, olas de calor y mala calidad.
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VIDEO: ¿Por qué el cielo se puso rosa antes de la tormenta? La explicación del extraño fenómeno en China
El cielo se tornó rosa en China justo antes de una tormenta, pero los dos fenómenos no están relacionados entre sí.
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Panamá declara emergencia nacional por fenómeno El Niño
El gobierno de Panamá declaró estado de emergencia nacional hasta junio de 2027 ante los severos impactos climáticos del fenómeno de El Niño.
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Alerta en la CDMX: Protección Civil lanza advertencia por fuertes lluvias y granizo en estas 5 alcaldías
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activa la alerta amarilla en 5 alcaldías de la CDMX.
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Protección Civil activa Alerta Roja en estas alcaldías de la CDMX por intensificación de lluvias y granizo
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC activó la alerta amarilla por pronóstico de lluvias fuertes y caída de granizo en la CDMX.