¿Planeas cambiar divisas? El precio del dólar estadounidense arranca este martes 10 de noviembre de 2026 con movimientos en su cotización, pero ¿en cuánto se encuentra hoy en México?

El billete verde subió ligeramente después de unos días turbulentos, gracias a los comentarios de Christopher Waller, gobernador de la Reserva Federal, antes de la publicación de los datos de inflación de la Unión Americana. Analistas de Reuters prevén que la inflación general suba hasta el 3.9%, lo que determinaría la cotización de la divisa en las semanas por venir.

Precio del dólar hoy 10 de noviembre de 2026 en México

El precio del dólar en Banco Azteca se ubica en $17.00 pesos a la compra y en $18.99 pesos mexicanos a la venta en ventanilla bancaria durante la apertura de este martes.

Recuerda que el tipo de cambio puede presentar variaciones durante el día, por lo que conviene consultar la cotización antes de realizar cualquier operación.

¿Cuál es el precio del dólar en Tijuana hoy 10 de noviembre de 2026?

En Tijuana, el precio del dólar es de $18.50 este martes 10 de noviembre. Recuerda que esta cifra puede variar dependiendo de la casa de cambio y el establecimiento donde realices la operación.

Precio del dólar canadiense hoy 10 de noviembre de 2026 en México

El precio del dólar canadiense en Banco Azteca es de $11.20 a la compra y $13.99 pesos a la venta este martes 10 de noviembre.

Si quieres cambiar divisas, recuerda que puedes acudir a cualquier sucursal de Banco Azteca. El horario de atención es de 9:00 de la mañana a 9:00 de la noche.

¿Cuál es el valor del Bitcoin hoy 10 de noviembre de 2026?

El Bitcoin inició la jornada de hoy martes en 73 mil 941 dólares por unidad, con una caída de 1.83% respecto a su cierre anterior.

Al tipo de cambio en México, la criptomoneda comenzó el día en 1 millón 378 mil 967 pesos por unidad.

¿Cuál es el precio del petróleo hoy 10 de noviembre de 2026?

El precio del petróleo tuvo pérdidas extendidas después de que Donald Trump, presidente de Estados Unidos, minimizó la necesidad de ataques adicionales contra Irán, lo que alivió los temores de los inversores sobre el suministro de combustibles en Medio Oriente, lo que llevaría a un exceso de oferta en el mercado.