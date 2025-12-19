Atención: Precio del dólar HOY 19 de diciembre; el peso cae y el verde se recupera

Este viernes 19 de diciembre, el peso mexicano enfrenta una jornada difícil. La moneda nacional baja de precio, presionada por un fortalecimiento generalizado del dólar a nivel global y tras la sacudida en los mercados asiáticos provocada por el Banco de Japón, que decidió aumentar sus tasas de interés a niveles no vistos en tres décadas.

El billete verde muestra músculo, especialmente frente al yen, registrando su mayor avance diario desde principios de octubre (subiendo cerca de un 0.98% a 157.09 yenes). Este entorno de fortaleza del dólar golpea a las monedas emergentes como el peso, complicando el cierre de la semana previo a la Navidad.

Precio del dólar hoy viernes 19 de diciembre de 2025 en Banco Azteca

Ante la volatilidad internacional, las cotizaciones en ventanilla reflejan el movimiento del mercado.

Hoy, el dólar en Banco Azteca se cotiza en $16.60 pesos a la compra y $18.75 pesos a la venta, por lo que se mantiene como gran opción para la adquisición del billete verde.

Recuerda que puedes realizar tus operaciones en cualquiera de sus sucursales, con horario de 9:00 de la mañana a 9:00 de la noche, los 365 días del año.

Precio del dólar, euro, dólar canadiense y plata hoy viernes 19 de diciembre de 2025 en Banco Azteca

¿Cuál es el precio del Euro y Dólar Canadiense?

En la misma institución, las otras divisas cotizan de la siguiente manera:



Euro: Compra: $19.80 | Venta: $22.49

Compra: | Venta: Dólar Canadiense: Compra: $12.15 | Venta: $13.34

El petróleo se desploma: Segunda semana de caída

El mercado energético no se queda atrás en las malas noticias. Los precios del petróleo caen este viernes y se encaminan a su segunda semana consecutiva de pérdidas (cediendo más del 2% semanal).

Aunque el bloqueo a Venezuela genera cierta preocupación, pesa más el temor a un exceso de oferta mundial para el próximo año (por mayor bombeo de la OPEP+ y EE.UU.) y las perspectivas de un posible acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania.



Petróleo Brent: Cae 17 centavos (0.28%), ubicándose en $59.65 dólares el barril.

Cae 17 centavos (0.28%), ubicándose en el barril. Petróleo West Texas Intermediate (WTI): Resta 31 centavos (0.55%), cotizando en $55.84 dólares el barril.

Resta 31 centavos (0.55%), cotizando en el barril. Mezcla Mexicana de Exportación: $52.44 dólares por barril.

*Con información de Reuters