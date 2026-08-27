Estos son los estados de México donde se disparó el precio del huevo; llega a superar los 80 pesos por kilo

El precio del huevo registró un fuerte incremento durante la primera quincena de agosto y ya alcanza máximos superiores a los 70 pesos por kilo en algunas zonas de México; Baja California aparece entre los puntos donde este alimento básico puede encontrarse más caro, con registros que superan los 80 pesos por kilogramo .

El aumento no se limita a una sola ciudad; los precios más elevados también aparecen en estados como Baja California Sur, Sinaloa, Sonora, Yucatán y Estado de México, aunque el costo final cambia dependiendo de la región, el establecimiento y la presentación del producto.

¿Cuánto subió el precio del huevo en México?

El dato que encendió las alertas para los consumidores llegó con el reporte del INEGI del 25 de agosto ; durante la primera quincena del mes, el huevo aumentó 7.92 por ciento, uno de los mayores incrementos registrados para un periodo similar en aproximadamente dos décadas.

El impacto incluso se reflejó en la inflación; durante los primeros 15 días de agosto , los precios al consumidor aumentaron 0.10 por ciento, con una tasa anual de 3.26 por ciento, y el huevo estuvo entre los productos que más contribuyeron al repunte.

Pero el promedio nacional no cuenta toda la historia, el Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados indica que en la Central de Abasto de la Ciudad de México, por ejemplo, el kilo pasó de un precio frecuente de 30 pesos a finales de julio a 37 pesos durante la semana del 10 al 14 de agosto ; esto representa un incremento de 23.33 por ciento en menos de un mes.

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¿El precio del huevo ha aumentado?



En semanas pasadas alcanzó los 38 pesos por kilo, así que recorrimos la Central de Abasto en la #CDMX para conocer su costo.



El reporte de @Lucero_Rdz_Mx https://t.co/R1J6Ky8Vq9 pic.twitter.com/RMnlaSEI84 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) August 26, 2026

¿En qué estados está más caro el huevo?

Entre los registros más elevados destaca Baja California, particularmente Tijuana, donde el kilogramo puede superar los 80 pesos ; el material atribuye esta diferencia a factores como los costos logísticos fronterizos y la demanda local.

En Baja California Sur, La Paz también presenta precios elevados: el kilo a granel alcanza hasta 55 pesos en centrales de abasto y puede superar los 70 pesos en tiendas de autoservicio.

Sinaloa aparece igualmente entre las entidades con costos altos; en Culiacán, el paquete de referencia reportado llega a 69.90 pesos, mientras que en Sonora, específicamente Hermosillo, se registra el mismo máximo para esa presentación.

Las diferencias regionales hacen que no exista un precio único para todo México; por eso, comparar entre mercados, centrales de abasto y supermercados puede marcar una diferencia importante al momento de comprar.