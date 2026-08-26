¡Se dispara el precio del huevo en México! Alcanza su mayor aumento en 20 años; a cuánto está el kilo

Un nuevo golpe al bolsillo de las familias mexicanas. El precio del huevo registró un incremento no visto desde hace dos décadas, alcanzando los $70 pesos el kilo en algunas regiones de México, pero ¿qué está pasando con este alimento básico?

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) reveló que el huevo aumentó 7.92% en las primera quincena de agosto 2026, ubicándose como uno de los productos con mayor incremento del mes.

¿A cuánto está el kilo de huevo en México hoy?

¡A preparar la cartera! El precio del huevo en México se ubica entre los $28 hasta los $74 pesos el kilo, según el "Quien es Quién de los Precios", de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

Por otro lado, la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC) reveló que el kilo de huevo se ubicó en $47.50 pesos durante el mes de julio.

Recuerda que el costo de este alimento podría variar dependiendo del lugar y establecimiento en el que se adquiera este producto.

Regiones con el precio del huevo más caro en Mexico

La regiones de México donde se registra el precio más alto del huevo superan los $55 hasta los $70 pesos el kilo en tiendas, supermercados y centrales de abasto, pero ¿cuáles son las zonas más caras?



Baja California Sur.

Sinaloa.

Sonora.

Yucatán.

Estado de México.

¿Por qué se disparó el precio de huevo en México?

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) reportó que el huevo aumento 7.92% en las primeras dos semanas de agosto 2026, convirtiéndose en su mayor incrementos en 20 años.

Las posibles razones por las que el huevo o algún otro alimento básico suben sus precios son:

