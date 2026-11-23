¿Se va por los cielos... otra vez? El dólar estadounidense registró un aumento importante para la última semana de noviembre 2026, acercándose cada vez más a los $20 pesos; te compartimos el tipo de cambio para este lunes.

La moneda podría variar dependiendo del banco o la casa de cambio a la que acudas a intercambiar dinero.

¿A cuánto está el dólar en México hoy 23 de noviembre?

El precio del dólar en Banco Azteca se ubica en $17.20 pesos la compra y se vende en $19.69 pesos mexicanos en ventanilla bancaria para la apertura para este lunes 23 de noviembre 2026.

La moneda estadounidense se acerco a su nivel más alto en 19 meses debido a que los operadores se tomaron un respiro de la caída del mercado de valores, lo que provocó una huida hacia activos seguros la semana pasada, y disminuyeron las apuestas de que la Reserva Federal podría subir las tasas de interés agresivamente en su reunión de diciembre.

Precio dólar HOY 23 de noviembre 2026: Tipo de cambio en México supera los 19 pesos Precio del dólar estadounidense se acerca a los $20 pesos en México (BANCO AZTECA)

Precio del dólar en Tijuana hoy 23 de noviembre 2026

El precio del dólar en Tijuana se ubica en $18.00 pesos la compra y en $18.30 pesos la venta.

Precio del dólar canadiense en México para noviembre 2026

El precio del dólar canadiense en Banco Azteca está en $11.45 pesos la compra y se vende a $14.24 peso mexicanos en ventanilla bancaria durante este 23 de noviembre 2026.

Si quieres cambiar dinero, recuerda que puedes hacerlo en cualquier sucursal de Banco Azteca; el horario es de 9 de la mañana hasta la 9 de la noche.

Precio dólar HOY 23 de noviembre 2026: Tipo de cambio en México supera los 19 pesos Dólar canadiense supera los $14 pesos en México (BANCO AZTECA)

¿Cuál es el valor del Bitcoin hoy 23 de noviembre 2026?

El valor del Bitcoin comenzó la jornada de este lunes 16 de noviembre 2026 en 61 mil 181 pesos por unidad, registrando un importante aumento de 0.06% en comparación con su último cierre.

La criptomoneda comienza la última semana de noviembre con una importante ganancia tras las días de volatilidad a lo largo del mes.

Al tipo de cambio de México, la criptomoneda abrió el día ubicándose en 1 millón 178 mil 726 pesos por unidad.

Precio dólar HOY 23 de noviembre 2026: Tipo de cambio en México supera los 19 pesos Valor del Bitcoin aumenta para la última semana de noviembre 2026 (GOOGLE)

¿Cuál es el precio del petróleo en México este lunes?

El precio del petróleo registró una caída este lunes 23 de noviembre, ya que un aumento en los suministros de Oriente Medio compensó la inquietud de los inversores por los persistentes ataques a buques y refinerías en la región.