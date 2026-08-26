Dólar vuelve a darse un respiro y se acerca a los 17 pesos: Así amanece el tipo de cambio en México

¿Un buen momento para cambiar dinero? El precio del dólar estadounidense continúa lejos de los 18 pesos para el último miércoles del octavo mes del año, registrando cambios leves en su valor. Te compartimos el tipo de cambio hoy 26 de agosto 2026 en México.

Recuerda que el precio del dólar puede variar dependiendo del banco o la casa de cambio a la que acudas a intercambiar el dinero.

¿A cuánto está el dólar en México agosto 2026?

El precio del dólar en Banco Azteca se ubica en $15.70 pesos la compra y se vende en $17.69 pesos mexicanos en ventanilla bancaria para la apertura para este miércoles 26 de agosto 2026.

La moneda estadounidense registró ligeros cambios, manteniéndose dentro de un rango limitado frente a las principales divisas el miércoles, mientras los inversionistas esperaban los datos de inflación en EU que podrían marcar la pauta antes del simposio de banqueros centrales de Jackson Hole a finales de esta semana.

Dólar estadounidense se mantiene cerca de los 17 pesos en México|BANCO AZTECA

Precio del dólar en Tijuana hoy 26 de agosto 2026

El precio del dólar en Tijuana se ubica en $16.50 pesos la compra y en $16.70 pesos la venta. Recuerda que el tipo de cambio puede variar dependiendo de la ciudad y zona en la que te encuentres.

Precio del dólar canadiense en México para agosto 2026

El precio del dólar canadiense en Banco Azteca está en $10.40 pesos la compra y se vende a $13.24 peso mexicanos en ventanilla bancaria durante el último martes del mes.

Si quieres cambiar dinero, recuerda que puedes hacerlo en cualquier sucursal de Banco Azteca; el horario es de 9 de la mañana hasta la 9 de la noche.

Dólar canadiense continúa arriba de los 13 pesos en México|BANCO AZTECA

¿Cuál es el valor del Bitcoin hoy 26 de agosto 2026?

El valor del Bitcoin comenzó la jornada de este miércoles 26 de agosto 2026 en 78 mil 001 pesos por unidad, registrando una baja importante de 0.67% en comparación con su último cierre. Su primera baja para la última semana del mes.

Al tipo de cambio de México, la criptomoneda abrió el día ubicándose en 1 millón 323 mil 956 pesos por unidad.

El Bitcoin registra su primera baja para la última semana de agosto 2026|GOOGLE

¿Cuál es el precio del petróleo para este 26 de agoto 2026?

El precio del petróleo registro una caída de más de un 2% el miércoles, alcanzando su nivel más bajo en más de dos semanas, ya que los avances en las conversaciones entre Irán y Omán aumentaron las expectativas de que el estrecho de Ormuz pudiera reabrirse, aliviando las interrupciones en el transporte marítimo en una región clave para la exportación de petróleo.



Petróleo Brent - 86.35 dólares por barril

Petróleo West Texas Intermediate - 80.39 dólares por barril

Con información de Reuters...