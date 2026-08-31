¿Fin de semana complicado para el dólar? Así amanece el tipo de cambio en México para este lunes

¿Te conviene cambiar dinero en pleno regreso a clases? El precio del dólar estadounidense continúa lejos de los 18 pesos para el último lunes del octavo mes del año, registrando cambios leves en su valor. Te compartimos el tipo de cambio hoy 31 de agosto 2026 en México.

Recuerda que el precio del dólar puede variar dependiendo del banco o la casa de cambio a la que acudas a intercambiar el dinero.

¿A cuánto está el dólar en México agosto 2026?

El precio del dólar en Banco Azteca se ubica en $15.75 pesos la compra y se vende en $17.79 pesos mexicanos en ventanilla bancaria para la apertura para este lunes 31 de agosto 2026.

La moneda estadounidense registró una ligera baja para este lunes, manteniéndose cerca de un máximo de aproximadamente dos semanas, ya que los mercados aumentaron las apuestas sobre una subida de tipos tras los comentarios agresivos del presidente de la Reserva Federal, Kevin Warsh, y las renovadas tensiones en el Golfo, mientras que el yen cotizó cerca del nivel de 160 por dólar, muy seguido de cerca.

El precio del dólar se acerca a los 18 pesos en México|BANCO AZTECA

Precio del dólar en Tijuana hoy 31 de agosto 2026

El precio del dólar en Tijuana se ubica en $16.65 pesos la compra y en $16.45 pesos la venta. Recuerda que el tipo de cambio puede variar dependiendo de la ciudad y zona en la que te encuentres.

Precio del dólar canadiense en México para agosto 2026

El precio del dólar canadiense en Banco Azteca está en $10.45 pesos la compra y se vende a $13.29 peso mexicanos en ventanilla bancaria durante el último lunes del mes.

Si quieres cambiar dinero, recuerda que puedes hacerlo en cualquier sucursal de Banco Azteca; el horario es de 9 de la mañana hasta la 9 de la noche.

El dólar canadiense supera los 13 pesos en México|BANCO AZTECA

¿Cuál es el valor del Bitcoin hoy 31 de agosto 2026?

El valor del Bitcoin comenzó la jornada de este lunes 31 de agosto 2026 en 77 mil 854 pesos por unidad, registrando un importante aumento de 0.21% en comparación con su último cierre.

La criptomoneda registró su primera ganancia para el último lunes del octavo mes del años tras varios días volátiles.

Al tipo de cambio de México, la criptomoneda abrió el día ubicándose en 1 millón 328 mil 821 pesos por unidad.

Bitcoin sube para el último día de agosto 2026|GOOGLE

¿Cuál es el precio del petróleo para este 31 de agosto 2026?

El precio del petróleo registró un aumento de más del 3% el lunes después de que Estados Unidos atacara una isla iraní en el estrecho de Ormuz y Teherán dijera que había respondido, mientras su conflicto se extendía a su sexto mes.

