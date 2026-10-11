¿Se te acabo el tanque? El precio del Gas LP en México del 11 al 17 de octubre 2026

Que no te cobren de más. El precio del Gas LP en México registró cambios importantes para la segunda semana del sexto mes del año, por ello, la Comisión Nacional de Energía (CNE) reveló los costos del 11 al 17 de octubre 2026.

Precio del Gas LP en México del 11 al 17 de octubre 2026

Los precios del Gas LP en México para esta semana se ubica entre los 19 a los 24 pesos por kilogramo en gran parte del país, mientras que por litro se ubica entre los 9 a los 11 pesos, registrando un leve aumento para los próximos días de octubre.

¿En dónde es más barato el Gas LP en México 2026?

Para la semana del 11 al 17 de octubre, el precio del Gas LP más barato está en Tuxtla Chico, Chiapas ubicándose en $19.44 el kilogramo y $10.50 pesos el litro , seguido de Pachuca de Soto, Hidalgo en $19.76 pesos el kilogramo y $10.67 el litro.

Otras de las zonas con el precio más bajo del Gas LP es el municipio de Chihuahua en $19.87 pesos el kilogramo y en 11.28 pesos el litro. Además de Coahuila de Zaragoza en 20.10 kilogramos, $10.85 litros.

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¿En dónde sale más caro el Gas LP en México?

Por otro lado, en Los Cabos, Baja California Sur, el Gas LP se ubica en 24.08 pesos el kilogramo y en $13.00 el litro, convirtiéndose en la zona más cara, seguido de Aguascalientes a $21.07 pesos el kilogramo, $11.38 pesos el litro.

A este le sigue el municipio de Acatlán, Puebla, ubicándose en $20.63 pesos el kilogramo y $11.14 el litro, además de Oaxaca a $20.45 pesos el kilogramos y a $11.04 el litro.

Por último, está Colimaen el que el precio del Gas LP, ubicándose en $20.17 pesos el kilogramo, en 10.89 pesos el litro.

Precio del Gas LP en CDMX y Edomex del 11 al 17 de octubre 2026

¡Atención, ciudadanos! La Comisión Nacional de Energía (CNE) reveló que el precio del Gas LP en Ciudad de México (CDMX) se ubica en $20.34 pesos el kilogramo y $10.98 el litro, esto para la semana del 11 al 17 de octubre. El costo de este producto no registró cambios respecto a la semana anterior.

Mientras que el precio del Gas LP en el Estado de México (Edomex) se sube a los $20.34 pesos el kilogramo y a $10.98 el litro.

¿Cuánto cuesta el Gas LP en Guadalajara y Monterrey? Precio del 11 al 17 de octubre

Para la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) en Jalisco, el precio del Gas LP está en $20.51 pesos por kilo y 11.08 pesos por litro, mientras que en Monterrey, Nuevo León, el precio del gas alcanza los $20.53 pesos por kilo y $11.09 pesos por litro.